Rasende Tyskland-trener tok et knallhardt oppgjør dagen før kampen mot Norge

STUTTGART: – Jeg er full av sinne, jeg er virkelig rasende over det som skjedde.

Tysklands trener, Joachim Löw sparte ikke på kruttet dagen før hans til nå ubeseirede mannskap i VM-kvalifiseringen møter Norge i Stuttgart.

Det er lett å forstå at den populære treneren raser.

For akkurat nå har det tyske forbundet langt større utfordringer enn et norsk landslag som for få dager siden fikk sin første seier under Lars Lagerbäck.

Under fredagens kamp mot Tsjekkia kom det både «sieg heil» og andre nazirop og -sanger fra den delen av tribunen hvor de tyske supporterne sto.

Etter kampen nektet spillerne å gjøre som de pleier, gå bort og takke for støtten underveis.

De var sinte over det som hadde skjedd, samtidig som de fryktet at de da ville bli stående og klappe foran en gjeng som svarte med nazistiske hilsener.

– De såkalte supportere bruker fotballen som en plattform til å vise frem sin pinlige oppførsel. De bringer en stor skam over landet vårt, sier Löw.

Han krever knallharde sanksjoner mot dem som bidro til tilropene.

– Vi er ikke deres lag

Süddeutsche Zeitung skriver at det trolig var mellom 100 og 200 tyske fans som sto bak ropene i Praha fredag.

Avisens kommentator, Martin Schneider mener at «det handler om Tysklands rykte».

Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.

«Forbundet, vanlige tyske fans og Tyskland som en nasjon har absolutt ingen som helst interesse av at landslaget spiller på utenlandske baner foran en horde med nazister», skriver Schneider.

I etterkant av skandalen har hele det tyske fotballforbundet tatt tydelig avstand fra de nynazistiske pøblene.

– Vi er ikke deres lag, er beskjeden fra president Reinhard Grindel. Han understreker at tysk fotball aldri kommer til å tåle fascisme, rasisme eller homofobi på tribunene.

Midtstopper Mats Hummels kalte ropene «en katastrofe».

– Det var virkelig ille. Vi tar fullstendig avstand fra det, sier han.

Löw understreker at laget står for toleranse og respekt.

Boateng som nabo

«Die Mannschaft» er et sterkt symbol i Tyskland. Før EM i fjor skapte ytre høyre-politiker Alexander Gauland i Alternative für Deutschland sinne ved å hevde at folk så på stopperen Jérôme Boateng som en god fotballspiller, men at ingen ønsket han som nabo.

Spilleren med ghanesisk far og tysk mor er blant verdens beste i sin posisjon.

Han så på uttalelsen ikke bare som et angrep på seg selv, men på alle som vokser opp i Tyskland uten en etnisk bakgrunn som er 100 prosent tysk.

Han har fortalt om hvordan nettopp hudfargen var det han ble mobbet for i oppveksten.

Boateng fikk raskt mye støtte, og det forbundet svarte på uttalelsene blant annet ved å starte en kampanje for å sette fart i integreringen av de mange flyktningene og migrantene som kom til landet.

Under flere kamper holdt tilskuere opp plakater hvor de sa at de gjerne ville ha stopperen som nabo.

Gaulands påstand var et ekko av en polarisert samfunnsdebatt, på samme måte som naziropene i Praha fredag også kan sees på som et ekko av de samme ropene fra demonstrasjoner i tyske byer.

Et flerkulturelt lag

Ved de siste mesterskapene har den tyske landslagsdrakten som et symbol på det flerkulturelle Tyskland vært mye diskutert.

På slutten av 1990-tallet startet det tyske forbundet en kampanje for et større mangfold i tysk fotball.

Under VM i 2010 kunne man begynne å se fruktene. 11 av de 23 spillerne i troppen som tok bronse kunne også ha spilt for et annet land.

– Hører ikke hjemme

Norges keeper, Rune Almenning Jarstein, spiller til daglig i Hertha Berlin. Han håper mandagens kamp blir helt fri for lignende hendelser fra tribunene.

– Det som skjedde i Praha hører ikke hjemme noe sted. Vi får håpe at det blir fair på tribunene og at folk kan nyte en god fotballkamp i stedet for å oppføre seg på en måte som ikke hører hjemme der. Da har de ikke noe å gjøre på en tribune.

