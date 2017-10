Reddet poeng på slutten, men Fredriksen fortviler: − Skuffelsen er enorm

AALESUND-KRISTIANSUND 1–1

Med under ett minutt igjen av kampen utlignet Vebjørn Hoff til 1-1, og berget ett poeng fra AaFK. Det er likevel et poeng som verken spillerne eller trener Trond Fredriksen klarte å juble for.

For de siste 25 minuttene spilte de oransje med én spiller mer, men uten å klare å sette gjestene fra Kristiansund under press.

Havnet bak

Faktisk tok Kristiansund ledelsen med én mann mindre på banen.

− I perioden med én mann mer på banen gjør vi altfor mange feil valg fremover på banen. Derfor klarer vi ikke å få ballen opp og true dem foran mål, gir Fredriksen som forklaring på hvorfor det ble som det ble.

Les mer om kampen her:

For når sant skal sies så skapte AaFK svært lite målsjanser mot Kristiansund. Spesielt i andre omgang. Før hvilen var det tidvis tilløp til mer offensive takter, men det ble veldig mye «nesten».

− Det er en del som var bra. Vi fremstår mer som et fotballag enn det jeg føler vi har gjort tidligere. Spesielt defensivt. Men i andre omgang mistet vi det litt. I kontringsfasene nøler vi for lenge, og mistet med det rytmen. Vi skulle hatt enda flere spillere som tok løpene fremover når vi kunne kontre på dem, mener Fredriksen.

− Viktig at KBK ikke vant

Selv om tre poeng var et «must» i den vanskelige sesonginnspurten, mener Fredriksen likevel at det ene poenget kan vise seg å være viktig.

− Det er viktig med tanke på at Kristiansund ikke fikk tre poeng, sier han.

Men det var bare skuffelse å lese i ansiktet og høre av uttalelsene til AaFK-treneren etter kampen.

− Skuffelsen er enorm. Skuffelse over resultatet, og at vi ikke klarer å få ut det som bor i laget i en så viktig kamp som dette, sier han.

Knalltøff sesonginnspurt

Nå venter en vanskelig bortekamp mot Lillestrøm i neste runde, før motstanderne i de tre siste kampene av årets sesong er Rosenborg (H), Sarpsborg 08 (B) og Strømsgodset (H).

Med andre ord er det ei formidabel oppgave som står foran AaFK, i kampen for å berge plassen i den øverste divisjonen. Kun ett poeng mot Kristiansund betyr at dersom Tromsø slår Stabæk i morgendagens bortemøte, vil de passere AaFK på tabellen. Da er AaFK på direkte nedrykk, og har heller ikke skjebnen i sine egne hender i sesonginnspurten.

− Vi har en viktig jobb å gjøre med å legge skuffelsen over denne kampen bak oss, og å forberede oss godt til neste kamp. Det blir tøffe kamper, men når det nærmer seg slutten av sesongen har ulikheter i poeng en tendens til å nulle seg ut. Lillestrøm kan være sikre på ny kontrakt i morgen, og at de ikke har noe å spille for er noe som kan påvirke dem. Det blir vanskelig i de fire siste kampene, men ingen umulig oppgave. Og vi skal selge oss dyrt, lover Trond Fredriksen.