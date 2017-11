Rekdal etter ny nedtur: – Tror Lagerbäck er oppriktig bekymret

Slovakia-Norge 1–0

TRNANA: Etter en høst hvor optimismen så vidt begynte å bre om seg rundt det norske landslaget, ble 2017 avsluttet med to tap og 0–3 i målforskjell mot Makedonia og Slovenia.

Lars Lagerbäck endte opp med tre seire og fire tap i sitt første år som norsk sjef. To kamper endte uavgjort.

– Jeg tror han er oppriktig bekymret, det er rart hvis han ikke er det. Det er mange av de samme problemene, svakhetene og utfordringene som kommer igjen og igjen, sier Kjetil Rekdal.

Han har fulgt årets landskamper som ekspert for Discovery-kanalene.

Sjanseløse igjen og igjen

Den tidligere landslagskapteinen mener bortekampene i år har vært flau bris.

– Mot Tyskland var de sjanseløse. Mot Nord-Irland sjanseløse. Mot Makedonia sjanseløse. De tapte fortjent i dag og, selv om det var noe positivt med det defensive. Den største bekymringen er at de ikke klarer å sette sammen det defensive og det offensive til en helhet, sier Rekdal.

Han ser noen tydelige mangler.

– Laget mangler ledere og folk som går foran og tar tak når det virkelig trengs. Det synes gang etter gang.

– Tror du dette er noe annet enn hva Lagerbäck så for seg da han tok over Norge?

– Ja, det vil jeg tro.

– Er det bekymringsfullt at han må etterlyse innstilling og «attityd» fra spillerne?

– Ja, det er klart det er det.

Blanke ark neste år

Martin Linnes sier at overtidsmålet mot slovakene ble en ordentlig nedtur for et hardt prøvet landslag.

– Det var ikke det vi trengte. Det var en skikkelig nedtur. Jeg synes vi fortjente å hale den i land, for vi kriget og sto på bra for hverandre. Det var en opptur i forhold til lørdag. Det tapet kommer til å sitte i en stund, sier Tyrkia-proffen.

Han sier at laget ikke er fornøyd med en resultatrekke som viser flere tap enn seire, selv om han mener man også må se litt bak resultatene. I de to siste kampene ble det rullert en del på laget.

– Vi får starte med blanke ark neste år. Det er ikke noe vi er fornøyd med i det hele tatt. Vi skal prestere bedre enn dette. Så håper jeg vi får tilbake fullt mannskap, så vi kan starte bedre på nyåret. Jeg har troen på at dette skal bli bra, sier Linnes.

Midtstopper Tore Reginiussen var naturligvis ikke fornøyd etter tapet.

– Det var ikke to tap vi hadde sett for oss på denne samlingen. Det er vi ikke fornøyde med noen av oss.

Fått Lagerbäck i gang

Toppfotballsjef Nils Johan Semb tror det er ganske blandet det Lagerbäck sitter igjen med etter den siste samlingen, med noen spillere som sto frem og noen ikke gjorde det.

– Det er blandet drops og har vært varierende spill gjennom hele sesongen. Noen kamper, som de siste har vist at det defensive er ok, selv om det er noen forbedringspunkter der og. Men det ble skapt altfor lite på de to kampene, sier Semb.

Han mener 2017 har handlet mye om å få Lagerbäck i gang som trener før 2018 hvor de tellende kampene starter med Nations League til høsten.

– Nå har Lars trengt dette året. Han har bevisst prøvd flere spillere for å få svar. Det har vært en del av det.

