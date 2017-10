Riise forteller om den dramatiske kvelden: – Han skrek «I’m gonna fucking kill you»

«Da var jeg lei. Rasende kom jeg meg bort til ham: «I’m not singing. Shut the fuck up or else I’m gonna smash you!»»

Slik beskriver John Arne Riise hvordan han følte det, den gangen tilbake i 2007 på treningsleir i Algarve.

I sin nye bok «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», gitt ut på Kagge Forlag, går den tidligere Liverpool-spilleren i detalj om hva som skjedde den kvelden.

«I’m gonna fucking kill you»

Historien i seg selv er kjent. Riise hadde sagt tydelig fra til Bellamy, etter at spissen hadde gjentatt flere ganger at Riise skulle synge karaoke. Riise truet Bellamy, noe waliseren satte særdeles dårlig pris på.

«Han skrek tilbake: «I’m gonna fucking kill you, you ginger cunt!»» beskriver Riise i boka.

Videre dro Riise tilbake til hotellet sammen med sin finske lagkamerat Sami Hyypiä. Midt på natten våknet nordmannen av at noen var på vei inn på hotellrommet. Der sto Craig Bellamy med en golfkølle i hånden. Flere ganger skal spissen ha slått etter Riise, med det han beskriver som et firerjern.

«Han prøvde å treffe meg over skinneleggene, noe som høyst sannsynlig ville ødelagt den videre karrieren min, men jeg rakk akkurat å trekke til meg beina. Jeg kom meg ut av senga, dro med meg lakenet søreuropeerne bruker som dyne, og holdt det mellom oss som en slags nyvåken matador. Bellamy freste: «Nobody disrespects me like that in front of the other guys!» Han var helt borte. Jeg visste ikke om han bare var full, eller om han hadde tatt noe annet også. «I know who I am. I don’t care if I’ll go to jail! My kids have enough money for school and everything. I don’t care. I’ll fucking do you!» Han hevet kølla og slo på nytt. Denne gangen traff han meg.» forteller Riise, gjennom forfatter Jens M. Johansson.

«Riise fikk panikk»

Riise forteller at Steve Finnan, en annen Liverpool-back, hadde blitt med Bellamy opp på rommet, men at han ikke skal ha gjort noe for å stoppe mannen med golfkølla. Riise skal ha blitt truffet flere steder, og beskriver at han var blå på både hofte og lår, men at han slapp unna alvorlige skader.

Bellamy fikk til slutt en bot på 80.000 kroner, mens Riise ikke fikk noen straff, skriver han.

«Jeg kan forstå at enkelte ikke tåler alkohol. At de blir den verste versjonen av seg selv, men er du voksen, burde du vite når du må stoppe drikkingen.» heter det i boken.

I sin selvbiografi fra 2013 beskrev Craig Bellamy hvordan han hadde opplevd situasjonen. Der levner ikke waliseren seg selv mye ære.

«Jeg slo golfkølla mot ryggen hans, men du kan ikke kalle det en skikkelig sving. Hadde jeg tatt en skikkelig sving ville kølla truffet taket på vei tilbake. Riise fikk panikk, og krøllet seg sammen som en ball under teppet. «Hvis du noen gang snakker slik til meg foran folk igjen, så skal jeg brette denne rundt hodet ditt» sa jeg til ham» har Bellamy skrevet.

«Det var patetisk. Det var dumskap på øverste hylle. Alkoholen bringer frem det verste i meg», skrev Bellamy.

Hendelsen ble en stor sak i norske og internasjonale medier. Noen dager senere, etter å ha scoret mot Barcelona på Camp Nou, feiret Bellamy scoringen med et fiktiv golfsving opp mot tribunen i Barcelona.

Bellamy la opp som fotballspiller i 2014.