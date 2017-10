Riise og Mos tilbake i startelleveren i AaFKs viktige kamp

Bjørn Helge Riise tar plass på AaFKs midtbane, der han erstatter Fredrik Carlsen. Carlsen har vært sengeliggende med feber de siste dagene, og ble ikke klar til dagens oppgjør.

Mostafa Abdellaoue er tilbake på topp, og henviser Aron Thrandarson til benken. I tillegg erstatter Jørgen Hatlehol Adam Arnarson, som er ute med karantene.

Utover det stiller trener Trond Fredriksen med samme mannskap som i hjemmemøtet med Kristiansund, i det som handler om å bryte rekken av hele 12 kamper på rad uten seier.

Må gjøre det selv

Etter at AaFK ikke klarte å bryte rekken av kamper uten seier i forrige serierunde mot Kristiansund, er alle lamper illrøde med tanke på å berge plassen i den øverste divisjonen. Ett poeng gjorde at laget ble henvist til direkte nedrykksplass, med bare fire kamper igjen å spille.

Det betyr i praksis at AaFKs skjebne helt og holdent er i egne hender. De må ta poeng, helst mange, i de resterende oppgjørene, som i tillegg til dagens bortemøte er Rosenborg (H), Sarpsborg (B) og Strømsgodset (H). Verdt å merke seg er at alle lagene i skrivende stund fortsatt har noe å spille for: Lillestrøm om fornyet kontrakt, Rosenborg er ennå ikke seriemester, Sarpsborg om sølv, og Strømsgodset om medalje.

Hjelp fra andre var heller omtrent ikke å hente i de resterende kampene denne runden, med unntak Strømsgodset som slo Sogndal hjemme. Det gjør at Sogndal, på kvalifiseringsplass, bare er to poeng foran AaFK på tabellen.

Slik ting ser ut før innspurten, er det kvalifiseringsplassen som realistisk sett er mest innen rekkevidde for de oransje. Opp til sikker plass er det fem poeng før dagens kamp, som altså er den siste kamp i denne serierunden.

Lagene

AaFKs LAGOPPSTILLING (4-4-2): Andreas Lie – Jørgen Hatlehol, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Bjørn Helge Riise, Daníel Leó Grétarsson, Vebjørn Hoff – Mustafa Abdellaoue, Athanasios Papazoglou.

AaFK-benken: Urke, Berisha, Thrandarson, Malinho, Fet, Barstad.

LSKs LAGOPPSTILLING (4-4-2): Arnold Origi–Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Rafn–Erik Brenden, Charles Chinedu Ezeh, Ifeanyi Mathew, Simen Kind Mikalsen–Chigozie Udoji, Erling Knudtzon.

LSK-benken: Maric, Antonijevic, Sandberg, Krogstad, Moses, Tagbajumi, Kristiansen.