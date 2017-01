SISTE: Solskjær blir i Molde

MOLDE: Ole Gunnar Solskjær sier i dag at han fortsetter som manager i Molde.

– Jeg snakket med Nils Johan Semb i morges. Før den tid så har jeg kommet så langt i planene mine, at både Øystein (Neerland), Bjørn Rune (Gjelsten) og Kjell Inge (Røkke) visste at jeg kom til å være her i Molde. Jeg har sagt lenge opp gjennom samtalene vi har hatt, at jeg vil bli her denne sesongen. Om landslaget ringer, så kan jeg ta en prat med dem. Det gjorde jeg i morges. De har et par andre kandidater, og det er ikke vits å gå videre med meg, sier Solskjær til Rbnett.

– Hvorfor vil du ikke bli landslagssjef nå?

– Det er flere ting. Jeg er en, etter min mening, lojal mann. Jeg har gitt mitt ord. Vi har diskutert dette i klubben, og jeg har sagt at jeg blir. Jeg har hentet inn Mark Dempsey, og jeg har ikke tenkt å hente inn han for så å stikke like etterpå. Som jeg har sagt så blir 2017 en viktig sesong, men du blir smigret når de tar kontakt med deg. Jeg ser ikke på meg selv som en kandidat nå, men jeg håper å få så gode resultater at det kan bli aktuelt en gang i framtida.

– Er det ikke likevel interessant?

– Det er alltid interessant. Jeg har hatt store øyeblikk med landslaget. Det å være øverste leder av norsk fotball, den som er ledestjerna, er interessant. Men det er ikke det nå. Jeg har gitt mitt ord her, og blir her.

– Fikk du et konkret tilbud?

– Nei, vi har ikke kommet til noe tilbud. NFF sendte en forespørsel om de kunne ta kontakt med meg. Det fikk de lov til. Men vi har hatt samtaler som tyder på at jeg blir her. Da jeg og Nils Johan snakket i morges, så bekreftet jeg at jeg har kommet så langt og gitt mitt ord for å bli her, sier Solskjær.

– Nede på fjerdevalget

NFF hadde fått tillatelse av Molde til å snakke med Solskjær om den ledige landslagstrenerjobben.

Ståle Solbakken har lenge vært en het kandidat, men takket etter hvert nei til videre samtaler med forbundet. Alt tyder også på at amerikanske Bob Bradley er ute av bildet nå.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener NFF har kommet i en vanskelig posisjon nå.

– Det er vanskelig å vite hva NFF gjør når de også får nei fra Solskjær. De har fått nei fra Solbakken, og de har nok ikke fått signalene de ønsket fra Bradley. Nå er de nede på fjerdevalget, da er du langt nede på listen. Det vet også de kandidatene som nå blir kontaktet. De vet at de er langt nede på listen, sier Mathisen til TV 2.

Da Fædrelandsvennen snakket med trenere og eksperter tidligere torsdag, var de positive til Solskjærs kandidatur.

– Det er ikke jeg som skal ansette den neste landslagstreneren, men Solskjær har tross alt en fantastisk spillererfaring, og etter hvert trenererfaring. Han er norsk, og det er viktig. I tillegg er han en fin type. Jeg mener han er en mye bedre kandidat enn de andre som har vært nevnt, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Også Kjetil Rekdal skrøt av sin tidligere landslagskompis.

– Ole Gunnar er en kjempeflott fyr, og har et godt vesen. Han har en lang fotballkarriere bak seg, han har fått en brukbar lengde på trenerkarrieren sin også, og han har god erfaring, både på godt og vondt, sa han.

Vil ha Bob Bradley

Nå er det klart at NFF må lete videre for å finne Per-Mathias Høgmos erstatter.

– Mitt førstevalg er Bob Bradley. Jeg er rett og slett imponert over jobben han gjorde i Stabæk. Han er tydelig, og stiller store krav til spillerne sine. Han har vist at han også kan plukke ut de rette typene, og blir han landslagssjef, så får han en hel nasjons fotballspillere å velge fra, sier Discovery-kommentator Kenneth Fredheim.

Han har fulgt landslaget tett i en årrekke, og tror fortsatt jobben er aktuell for amerikaneren.

– Så vidt jeg vet, så har han ikke sagt nei ennå. Det som kan bli et poeng her, er lønnsnivået i Norge. Men han tok jo over Stabæk, og så vel på det som en vei inn i europeisk fotball, sier Fredheim.

Om NFF skulle gå for en norsk trener, topper Henning Berg listen hans.

– Han har fått god internasjonal erfaring som trener, men er kanskje uaktuell fordi han har vært så kort tid i Ungarn, sier Fredheim.

Uansett hvem som blir ansatt, Fredheim understreker at Norge ligger nede som fotballnasjon nå.

– Det tar tid å få et slagkraftig A-landslag for menn. Vi kommer ikke til VM, og NFF må bygge opp et lag til neste EM-kvalifisering, med et krav om å komme til et mesterskap. Det handler om å ha en god porsjon tålmodighet, noe som nesten er blitt et fremmedord i Norge, sier han.

Rekdal ikke kontaktet

Rekdal sier at det viktigste for en landslagstrener er resultatene.

– Det kan godt vært folk man ikke har tenkt på, som har størst suksess. Egil Olsen er et godt eksempel på det. Han var vel ikke førstevalget den gangen ble ansatt, og det gikk jo ganske bra det. Det er resultatene som avgjør hvor bra det er eller ikke, sier Rekdal, som lanserte seg selv i et intervju med NRK i fjor høst.

– Jeg har ikke blitt kontaktet av NFF, og jeg aner ikke om jeg er aktuell. Uansett har jeg nok å gjøre med VIF om dagen, sier Rekdal.