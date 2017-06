Sarpsborg får mest ut av pengene i Eliteserien: – Vi har vel de dårligst betalte spillerne

I det ferske eliteseriebarometeret, som Norsk Toppfotball har utviklet i samarbeid med Deloitte, kommer det fram at Sarpsborg drev billigst av samtlige eliteserielag i fjor.

Med driftskostnader på 49 millioner kroner, herunder personalkostnader på 26 millioner, er østfoldingene best på å sanke poeng sammenlignet med hvor mange kroner som brukes på lønninger.

I årene 2014 til 2016 tok sarpingene 1,65 poeng i snitt per personalkostnadsmillion. Nærmest var Odd med 1,52 poeng i snitt og Bodø/Glimt med 1,4.

Lønnstak

Noe av forklaringen er at Sarpsborg, som nå er serietoer og har imponert gjennom å hente mange billige, lovende spillere, har et lønnstak på 550.000 per spiller.

I tillegg kommer faktorer som lave stadionutgifter og det styreleder Cato Haug kaller «en ekstrem frivillighet».

– Vi har vel de dårligst betalte spillerne i Eliteserien, og likevel har vi noen av de beste. Vi er kanskje blant dem som trener mest. Det koster ingenting. Vi har veldig fokus på det som er gratis, og det skal vi være best på, sier Haug til NTB.

Omdømme viktigst

Han forklarer at Sarpsborg 08 valgte å bygge seg rolig oppover «stein på stein» da klubben ble startet for ni år siden. Tre stikkord – i en tydelig prioritert rekkefølge – er nøkkelen bak framgangen.

– Omdømme, økonomi og sport – i den rekkefølgen. Vi jobber hver dag for at omdømmet vårt skal være optimalt. Vi er helt nazi på dette økonomi. Og effekten av de to utgjør det vi har av ressurser til å forvalte det sportslige.

– Krydret med godt lederskap og kontinuitet gjør dette at vi har klart å bygge den kulturen vi ønsker, sier Haug og avslører at klubben hvert år har som mål å være en medaljekandidat i Eliteserien og nå semifinale i cupen.

Rosenborg-millioner

På motsatt side av oversikten blant klubbene som tar flest poeng for hver million i personalkostnader, finner man storlagene Rosenborg og Molde.

Molde ble seriemester i 2014, mens Rosenborg har tatt gullet de to siste sesongene. De siste tre årene har begge lagene likevel tatt 0,68 poeng i snitt per personalkostnadsmillion.

Det skal sies at Rosenborg også troner klart øverst på inntektstoppen i Eliteserien. Klubben har økt driftsresultatet fra 20 millioner i 2015 til 45 millioner i 2016, mye på grunn av spillersalg og leieinntekter. Men trenden er god for hele Eliteserien.

Lysere tider

Fra driftsresultater på minussiden i 2009, 2010 og 2010, er nemlig situasjonen snudd til pluss i Norges øverste fotballdivisjon. For lagene samlet var driftsresultatet 120 millioner kroner i 2015 og 104 millioner i fjor.

Mye av dette skyldes naturlig nok gevinst fra spillersalg, som er den viktigste faktoren til de positive tallene.

For Norsk Toppfotball er det også gledelig at andelen egenkapital hos klubbene har økt fra 21 til 33 prosent fra 2014 til 2016. 15 av 16 klubber har styrket sin egenkapital i denne perioden. Unntaket er Haugesund, som har gått ned fra 46 prosent til 37 prosent egenkapital andel av den totale kapitalen.