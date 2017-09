Semb nekter å trekke seg: – Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen

Det tapet skrinla den bittelille, teoretiske muligheten for norsk deltakelse i fotball-VM 2018. Norge drar heller ikke denne gangen til noe mesterskap.

Russland er ikke akkurat det første vertslandet som ikke får norsk besøk. Ikke siden 2000 har det norske herrelandslaget kvalifisert seg til et mesterskap. Den gangen under Nils Johan Sembs ledelse.

Siden 2010 har han vært toppfotballsjef. De krasseste kritikerne mener det bør stilles spørsmålstegn om den tiden bør være forbi.

– Ingen indikasjoner om noe annet

Tidligere tirsdag skrev VG-kommentator Leif Welhaven at det var på tide for Semb å trekke seg.

– En viktig lederegenskap er å forstå når det er klokt å tre til side. Nå er tiden overmoden for en signalmarkering i norsk «toppfotball», skrev han.

– Vi er et rikt land, men fattig når det gjelder å ta debatter, vise takhøyde og ansvarliggjøring. Semb er flink, men har han nok trøkk i seg til å skape handling, spurte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Til samme kanal er imidlertid Semb klokkeklar på om han trer av stillingen eller ikke:

– Nei. Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet jeg leder. Det er ingen indikasjoner om noe annet, sier Semb til TV 2.

Norge dro til Stuttgart med små håp om å utrette et mirakel, som da laget under Egil «Drillo» Olsens ledelse vant 1–0 i lagenes forrige møte i 2009. Etter ni minutter satte Mesut Özil inn 1–0 for tyskerne.

Tungt år

De regjerende verdensmesterne gikk så til pause med 4–0 etter at Julian Draxler og Timo Werner (to mål) hadde supplert. Etter pause ble ydmykelsen total da et tysk lag på halv maskin fastsatte sluttresultatet til 6–0 etter scoringer av Leon Goretzka og Mario Gotze.

– Jeg må tåle kritikk. Jeg har stått i dette i mange år og jeg tåler kritikken, og jeg skjønner at den kommer, men jeg takler den, sier Semb.

Det har i det hele tatt vært nok et tungt år for norsk fotball. Tidlig ble Norge hektet av i det som skulle være en revansje etter at EM-plassen på forsmedelig vis røk høsten 2015. Kvinnelandslaget dro hjem fra Nederland uten poeng eller scoringer i EM.

– Skal ikke løpe fra mitt ansvar

Norge ligger plassert som nummer 85 på FIFA-rankingen. Semb forstår kritikken.

– Jeg skal ta mitt ansvar som toppfotballsjef og jeg har betydelig ansvar for norsk toppfotball, men det er ikke mitt ansvar alene og jeg har mine overordnede og mange andre som er med på utviklingen av norsk fotball, sier han til TV 2.

– Jeg skal ikke løpe fra mitt ansvar, men jeg må bli målt på det jeg har ansvar for, som rekruttering av landslagstrenere og tiltak for å sette i gang utvikling av norsk fotball. For eksempel økonomiske prioriteringer, politisk overordnede beslutninger og endringer i strukturer er ikke mitt ansvar, fortsetter han.