Semb og Sjögren om kritikken fra Hegerberg: – Det kom som lyn fra klar himmel

Tirsdag annonserte Norges største stjerne Ada Hegerberg at hun trekker seg fra landslaget.

Torsdag morgen møtte generalsekretær Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen pressen, og torsdag ettermiddag arrangerte kvinnelandslagstrener Martin Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb en pressekonferanse om Hegerbergs landslags-exit.

– Det kom som lyn fra klar himmel for oss. Etter EM fikk vi bare positive tilbakemeldinger å få, og vi fikk først vite om kritikken da hun redegjorde for hvorfor hun trekker seg, sier Nils Johan Semb.

Onsdag møtte Aftenposten Ada Stolsmo Hegerberg i Lyon. Da avslørte hun at misnøyen med landslaget har vart i flere år, og at takhøyden har vært for lav til at hun kunne være seg selv. Hun har også kritisert forberedelsene foran mesterskapet, både planlegging og gjennomføring. Semb synes deler av kritikken har vært vanskelig å forholde seg til.

– Kritikken er på mange områder svært lite konkret. Noe er mer konkret og det skal vi naturligvis ta med oss videre. Det pekes på at det ikke er takhøyde nok. Vi jobber mye i alle landslagene med verdigrunnlag og takhøyde. Det er ikke alltid enighet mellom alle spillerne, og da må trenerne ta beslutninger etter å ha hørt på de ulike meningene, sier Semb.

Reiste til Lyon

Han reiste ned til Lyon for å snakke med Hegerberg og prøve å overtale henne til å fortsette på landslaget. Her fikk de noen konkrete svar fra stjernen, som de skal ta med seg videre. Hegerberg har i ettertid beskyldt Sjögren og Semb for å bruke hersketeknikker da de kalte det skuffende at hun ikke ble med landslaget videre.

– Vi hadde et oppriktig ønske om at hun ville fortsette på landslaget. Når vi sier at vi er skuffet er det ikke noe hersketeknikk som hun mener, men et sterkt ønske om å ha henne med videre. Hadde jeg ikke sagt at det var skuffende hadde det vært likegyldighet, sier Semb.

Heller ikke landslagstrener Martin Sjögren hadde noen anelse om at kritikken skulle komme fra Lyon-stjernen.

– Vi har hatt en god dialog underveis, og ikke kommet noen signaler om misnøye før det kom nå, alt på et brett. Det er vanskelig å gjøre noe med det etter mesterskapet, vi skulele gjerne fått vite det før mesterskapet startet, sier Sjögren.

– Vi lar saken være for øyeblikket

Han bekrefter at de hadde en spillersamtale med Hegerberg før mesterskapet, men sier at det handlet om sportslige ting, og ikke om kritikken som hun kom med denne uken. Sjögren sier at de velger å la saken ligge for øyeblikket, og prioriterer å forberede seg inn mot de neste landskampene.

– Akkurat nå har hun sagt at hun ikke har motivasjon, så vi lar det være for øyeblikket. Men vi håper på et signal om at hun er motivert til å komme tilbake til landslaget. Men nå har vi fullt fokus på de to neste kampene, så får vi se hvordan denne saken utvikler seg, sier Sjögren.

Han mener det er et problem at lagets stjerne ikke er tilgjengelig for spill, men tror de kommer til å komme styrket ut av situasjonen.

– Det er alltid et problem at vi ikke har de beste spillerne tilgjengelig. Men vi har fullt fokus på dem som vil være med. Jeg er trygg på at vi kommer til å bli sterkere av dette, sier Sjögren.

Ada Hegerberg sa til Aftenposten onsdag at avgjørelsen er et resultat av langvarige følelser.

– Det er en følelse som har vært der noen år, men det toppet seg selvfølgelig i kjølvannet av EM. Til slutt var det denne utveien som var best for min egen del. Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun til Aftenposten.

– Du har ikke sett noen forandring?

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være, sa Hegerberg.