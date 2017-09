Shroot tvilsom til Vidar-kampen

– Vi møter kun formlag, ler Hødd-trener Sindre Eid.

– Sist møtte vi Notodden, som har vunnet ti av sine elleve siste kamper. Vi klarte 2–2, og håper å gi Vidar skikkelig kamp også, sier han.

Men det spørs om Hødd får med seg Robin Shroot til Stavanger og gamle Lassa stadion, som for øvrig har naturgress.

Vondt kne

– Robin fikk seg en smell i kneet på trening, og det spørs om han blir med sørover. Det er en mulighet for at vi tar ham med oss til Stavanger, og så får oppvarmingen vise om han kan spille.

– Vi har nok av kandidater å velge i dersom Robin ikke kan spille, så det er jeg ikke redd for i det hele tatt, sier Sindre.

Eid er opptatt av at det er viktige kamper framover, selv om Hødd er i et ingenmannsland på tabellen. Hødd med sine 27 poeng er nr. åtte på tabellen –klart svakere enn det de blå hadde håpet på før sesongstart. Men en god høstsesong har i hvert fall gjort at bunnstriden ligger langt unna. Men 17 poeng fram til leder Nest-Sotra er selvsagt altfor mye.

Mye å spille for

– Vi har mye å spille for. Både inn mot neste sesong for å få troa inn i gruppa, og det er også enkeltspillere som bør benytte anledningen til å vise at de vil være med videre.

– Trolig vil vi også benytte disse siste kampene til å gi spilletid til de som ikke har fått delta så mye i seriekampene våre før i år. Men vi går for å vinne hver en kamp vi spiller!

Utenom Shroot er fortsatt Vegard Heltne og Martin Mork Breivik på skadelista, noe de har vært i hele høst.