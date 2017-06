Sjefen synes det er for mange snille gutter på landslaget. Her er unntaket.

VM 2018 er kjørt for Norge. Nå er EM 2020 målet. Landslagssjefen jobber etter to hovedpunkter for å klare det: 1) Innstilling. 2) Organisering.

– Alle må se seg selv i speilet. Det gjelder både ledere og spillere. De må stå frem for å lykkes i internasjonal fotball, sa Lagerbäck til Aftenposten etter at han hadde analysert Nord-Irland-kampen og offentliggjort de utvalgte til lørdagens VM-kvalifiseringskamp mot Tsjekkia.

Konklusjonen etter noen få måneder i jobben som norsk landslagssjef var ikke til å misforstå: Lagerbäck synes det er for snilt. Han ønsker tøffere spillere. Mer kynisme.

I samtalen med oss sa Lagerbäck at «stake» var et fint norsk ord. Det ble et begrep lansert av Åge Hareide i oktober 2004, fordi også han savnet spillere som klinte til i duellene.

12 og et halvt år senere etterlyser også Lagerbäck mer «stake». Det skal være smertefullt å møte Norge.

– Generelt er det for snilt. Også i klubblagene er det for få spillere som står frem og dominerer. Men et unntak er Rosenborgs Tore Reginiussen. Han viser med hele sitt kroppsspråk at han er aktiv. Han dominerer. Vi må få frem flere slike spillere på landslaget, sier Lagerbäck.

Lover å kline til

Den 31 år gamle Rosenborg-spilleren er smigret over at han trekkes frem av landslagssjefen.

– Dette er jo måten jeg spiller på. Jeg er ikke noe teknisk vidunder. Jeg prøver å gi det jeg har, trøkke til litt, jeg kan gå foran på den måten. Det er viktig at noen går litt foran når det trengs, gi litt juling, sier Reginiussen.

Han lover å smelle til i duellene.

– Man ser det internasjonalt. De fleste lagene og landslagene er, om de ikke er usympatiske, så gjør de det de må og litt til. Vi er nødt til å gå foran alle sammen for å komme oss ut av det. Det er der vi må starte: At alle går foran og gir 100 prosent, så får finspillet komme senere. Det er viktig med kynisme, tørre å gi litt juling, være på grensen til ufin når du må.

– Skal hate å tape

Lagerbäck har brukt de første dagene i denne samlingen til å snakke mye med spillerne, om at det svir å tape dueller. Også på trening.

– De skal hate å tape. Vi har en «trigger» som vi har begynt med: «Du skal ikke tape en eneste 1-mot-1-situasjon i kampen. Du skal vinne hver eneste 1-mot-1». Det gjelder også på trening. At den som lurer en annen spiller i 1-mot-1 skal slenge et lite «skitord». Og ser jeg det samme, skriker jeg det samme til spillerne: «Kom igjen, du får ikke lov til å tape den duellen!».

Spillerne bekrefter de nye instruksene fra den nye landslagssjefen.

– Hvis det er en som blir dratt av på trening, skal han som drar seg forbi gi beskjed: Han som blir dratt av skal få kjenne litt på det, slik at det smeller neste gang, forteller Haitam Aleesami.

– Lagerbäck har rett. Vi er ikke så mange som tørr å være litt tøffe i kjeften. Vi trenger flere som går foran og viser det, både på trening og i kamp, mener Alexander Søderlund.

– Det er tøffere i utlandet. Der opplever du fort en albue på trening, om jeg drar av noen blir jeg fort klippet ned. Vi må få inn den holdningen i landslaget også. Vi har det godt i Norge, det er bra det. Men vi trenger å føle litt på det, sier Mohamed Elyounoussi.

«På tå hev hele tiden»

Aleesami spilte for svenske IFK Göteborg før han dro til italienske Palermo. Han merket betydelig kulturforskjell:

– I Göteborg var det viktig å ta vare på hverandre og ikke smelle til for mye i taklinger, for å unngå skader. «Ingen stygge taklinger», sa treneren. Mens i Palermo smeller det i taklingene på trening hele tiden. De første ukene var det noen halvfarlige taklinger bakfra. Da lærte jeg at det handlet om å være på tå hev hele tiden.

Lagerbäck har ledet både Sverige og Island tidligere. I tidligere møter med Norge har han møtt det han kaller «attityd», at det var vondt å møte Norge.

På spørsmål om han har trent lag med mye «stake», ramset han opp nesten hele førsteelleveren til Islands EM-helter.

– Der var det ingen feil på stake. De eide sine nærkamper og områder.

Hør Aftenpodden Sport: Hvor gikk det galt for landslaget? Skal vi gi opp fotball og heller gå på ski? Og hva kan vi lære av Sergio Ramos?