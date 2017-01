Sjekk oversikten: Disse treningskampene sendes på tv i vinter

Et nytt år betyr at det nærmer seg starten på den norske fotballsesongen igjen. Litt over én måned etter at 2016-sesongen ble avsluttet med kvalikkampen mellom Jerv og Stabæk, starter lagene med sine treningskamper.

Allerede 27. januar starter de første lagene, og da går det slag i slag til Kristiansund tar imot Molde til årets første seriekamp lørdag første april.

Discovery tar over rettighetene til norsk toppfotball denne sesongen, og satser i sin første sesong tungt på treningskamper i vinter. Under finner du en liste med 33 kamper som vil bli vist på Eurosport:

– Vinterprogrammet er en helt sentral del for norske toppfotballag i forberedelsene til seriestart, men det er også en viktig øvingsperiode for oss i Eurosport, sier Jan-Erik Aalbu, sportssjef i Discovery.

– Vi kommer til å benytte de personene som skal jobbe med Eliteserien og OBOS-ligaen for oss i tida som kommer, enten de befinner seg foran eller bak kamera, fortsetter han.

Merk at dette er bare kampene som sendes på Eurosport i vinter. Det skal spilles enda flere kamper, og flere av dem kan bli vist på andre kanaler.

Disse 33 treningskampene blir vist på Eurosport:

27. januar kl. 18.30: Vålerenga – Zenit (Eurosport Norge)

30. januar kl. 18.00: Odd – Kalmar (Eurosport Norge)

1. februar kl. 14.30: Vålerenga – Nordsjælland (Eurosport Norge og Facebook / Eurosport (NO)

1. februar kl. 16.30: Odd – Zenit (Eurosport Norge)

2. februar kl. 18.30: Strømsgodset – Kalmar (Eurosport Norge)

5. februar kl. 15.30: Strømsgodset – Lask Linz (Eurosport Norge)

17. februar kl. 15.30: Sandefjord – Tromsø (Eurosport Norge)

17. februar kl. 17.30: Kristiansund – Krylia (Eurosport Norge)

20. februar kl. 16.00: Kristiansund – Sandefjord (Eurosport Norge)

21. februar kl. 15.00: Lillestrøm – Tromsø (Eurosport Norge)

21. februar kl. 18.00: Sarpsborg 08 – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

23. februar kl. 14.00: Strømmen – Levanger (Eurosport Norge)

23. februar kl. 17.00: Mjøndalen – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

24. februar kl. 12.00: Sandnes Ulf – Fredrikstad (Eurosport Norge)

24. februar kl. 14.00: Jerv – Kongsvinger (Facebook / Eurosport (NO)

24. februar kl. 16.00: Start – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

24. februar kl. 18.30: Bodø/Glimt – Krylia (Eurosport Norge)

27. februar kl. 18.00: Start – Levanger (Eurosport Norge)

28. februar kl. 14.00: Strømmen – Mjøndalen (Eurosport Norge)

28. februar kl. 16.30: Bodø/Glimt – Sandnes Ulf (Eurosport Norge)

28. februar kl. 19.00: Fredrikstad – Jerv (Eurosport Norge)

9. mars kl. 17.00: Rosenborg – HJK (Eurosport Norge)

10. mars kl. 13.00: Åsane – Arendal (Eurosport Norge)

10. mars kl. 15.30: Haugesund – Ull/Kisa (Eurosport Norge)

10. mars kl. 18.00: Brann – Viking (Eurosport Norge)

11. mars kl. 13.00: Tromsdalen – Elverum (Eurosport Norge)

11. mars kl. 16.00: Florø – Ranheim (Facebook / Eurosport (NO)

12. mars kl. 13.00: Rosenborg – Hafnarfjordur (Eurosport Norge)

13. mars kl. 18.00: Ull/Kisa – Arendal (Eurosport Norge)

14. mars kl. 13.00: Elverum – Åsane (Eurosport Norge)

14. mars kl. 15.30: Florø – Tromsdalen (Eurosport Norge)

14. mars kl. 18.00: Viking – Ranheim (Eurosport Norge)

16. mars kl. 16.30: Brann – Haugesund (Eurosport Norge)

OVERSIKT: SE ALLE OVERGANGENE I ELITESERIEN: