Skal Norge igjen bli en nasjon å regne med, må de bli bedre i disse situasjonene

Seieren mot San Marino var heldigvis en bekreftelse på at det er langt ned til de svakeste landene. Nå venter en motstander der Lars Lagerbäcks utvalgte kommer til å få testet seg i den fysiske delen av spillet. Da blir dødballer en viktig del. Der har de store rom for forbedring.

Enkelt sagt: Skal Norge igjen bli en nasjon å regne med, må de vinne dødballkampen i kampene, mot stort sett alle. Det er ingen grunn til at de norske spillerne ikke skal klare det. Norge har tradisjonelt høye spillere, oppvokst med en fotballkultur der denne delen av spillet har vært sentral. Likevel scores det for sjelden etter dødball, annet enn på straffespark. Kanskje kan en liten gjennomgang av enkelte små "hemmeligheter" gi uttelling.

Corner:

Bevegelse utenfra og mot mål blir nesten alltid fulgt. Bevegelse inne fra streken og ut blir det sjelden.

Bevegelse bakover før en starter mot ball blir nesten aldri plukket opp. Det så vi et par ganger mot San Marino. Det enkleste er å ta utgangspunkt i bakre stolpe, dra seg bakover, og så bevege seg mot ballen.

Sperretrekk er mer enn håndball. Ta utgangspunkt to eller tre tett sammen. Den fremste snur og kommer "tilfeldig" i veien for en eller to av motstanderne som skal følge de andre.

Frispark fra sidene

Slå dem hardt og innoverskrudd mot mål. De skal sparkes så lavt at keeper ikke har noen klar fordel om han kommer ut, men høyt nok til at den går over de nærmeste motstanderne.

Start med mange spillere som kan bryte ballbanen på veien. Er sparket hardt nok, og retningen er på mål, holder det å knapt berøre ballen før det går inn.

En spiller starter tidlig langt fremme, løper i en bue mot ball før han snur og ender opp helt bak i feltet. Der skal han være først hvis ballen stusses, eller går forbi alle andre.

Innkast:

Skal det ha noen hensikt må det kastes langt nok til at en kan score etter få berøringer- stuss, og avslutning i løpet av et par trekk. Ellers er det liten vits i å gjøre det. Da risikerer en i stedet å sende opp mange spillere, og få kontringer mot seg.

Motstander setter normalt opp en foran og en bak den de vet det kastes mot. Da er det klokt å sette en egen spiller foran den første, slik at han ikke får sperret vår beste hodespiller.

Bevegelsen bak stussen må ikke komme for tidlig. Det er mye enklere å vinne en duell der du er i fart enn der du står stille.

En frekk variant er å bevisst kaste litt kortere enn du makter de par første gangene, for så å kaste med maks kraft neste gang. Kastet går da til en annen som bevisst søker seg bak der motstander forventer duellen.

Egne dødballer spilles etter min mening for ofte mot den beste hodespilleren. Eller mer presist, den spilles for sjelden mot motstanders svakeste. Kanskje er det enklere å vinne duellen mellom vår 5. beste hodespiller og motstanders tilsvarende enn mellom begges beste.

Mot Nord Irland møter vi et lag som var dominante i denne delen av spillet da vi møtte dem i mars. Dette er en fin anledning til å se om vi har lært- også dette.