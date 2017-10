Slik er den kronglete omveien som kan gi Norge EM-spill

Etter 1-0-seieren mot Nord-Irland søndag er det nesten 11 måneder til Norge spiller en tellende landskamp igjen.

Før den tid håper Lars Lagerbäck å ha gjort unna seks treningskamper, et konsept som er i ferd med å forsvinne helt fra fotballen.

Neste høst spiller Norge nemlig sine første kamper i UEFAs nye Nations League.

Målet er at den helt nye turneringen i stor grad skal erstatte vennskapskampene, som ikke lenger fenger publikum eller TV-seerne. De store lagene skal nå møte hverandre oftere. Dette skal gi mer penger i potten.

Det er ikke bare på Ullevaal det er svært glissent på tribunene under helt uviktige treningskamper.

– Fordelen er at du nå alltid vil spille konkurransekamper. Bakdelen er at de spillerne med lite internasjonal erfaring får færre kamper å rullere seg inn i laget på, sier Lagerbäck.

De 55 medlemslandene i Det europeiske fotballforbundet vil bli delt inn på fire ulike nivåer, Liga A, Liga B, Liga C og Liga D, etter plasseringen på FIFA-rankingen.

De 12 beste lagene havner i Liga A.

Norge havner på tredje nivå, Liga C, som deles inn i fire ulike grupper. De fire gruppevinnerne rykker opp til Liga B, mens taperen i gruppen rykker ned til Liga D i den andre utgaven av Nations League som vil bli spilt høsten 2020.

En vanskeligere EM-vei?

Mens høsten 2018 er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand. De to beste fra hver av de ti gruppene tar seg til mesterskapet i 2020.

Gruppetreeren i den ordinære kvalifiseringen vil ikke lenger få spille play off. Hvis Norge mislykkes i kvaliken, vil de få en ny sjanse våren 2020.

Det betinger at de vant sin gruppe i Nations League. De fire gruppevinnerne på nivå C vil nemlig møtes til en play off om én EM-plass. Hvis gruppevinneren allerede har kvalifisert seg via kvaliken, vil de beste toerne få sjansen.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb tror at omleggingen kan føre til at EM-nåløyet blir litt trangere for Norge.

Lagerbäck er usikker på hva som nå blir den enkleste måten å kvalifisere seg til EM på.

– I Nations League må du først vinne gruppen, så vinne en semifinale og en finale i omspillet. Jeg tror ikke det er så mye enklere enn å bli nummer to i den ordinære kvalifiseringen. Det er ikke så stor forskjell.

Tjener mer penger

Det er sportslige argumenter for det nye Nations League-konseptet, men generalsekretær Pål Bjerketvedt legger ikke skjul på at det også er store økonomiske motiver bak omleggingen.

– Du vet det kommer flere folk når det er tellende kamper, men det gir også en bedre pris på medierettighetene, sier NFF-lederen.

Det er de største nasjonene som vil tjene best på omleggingen. De fire gruppevinnerne i Liga A vil møtes til en finaleturnering med semifinale og finale sommeren 2019.