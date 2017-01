Slik forklarer Orry klubb-bråket

Det har stormet litt rundt 27-åringen etter at BT onsdag avslørte at Orry Larsen kunne være på veg til Brann.

Nyheten fikk samtidig Sogndal-trener Eirik Bakke til å steile. Ifølge Bakke takket Orry Larsen så sent som mandag muntlig ja til Sogndal.

Tirsdag skulle han etter planen ha skrevet under. Slik gikk det ikke.

– Vi må ha spillere som ønsker å spille for oss, så uansett hva som skjer nå er tilbudet fra oss trukket, ytret Eirik Bakke overfor BA og Sogn Avis tidligere i dag.

Bekrefter Sogndal-link

Peter Orry Larsen har ikke ønsket å spekulere om sin klubbframtid i media i særlig stor grad hittil. Med bakgrunn i onsdagens skriverier letter han likevel litt på sløret overfor Sunnmørsposten.

– Det stemmer at vi var enige om at jeg skulle komme til Sogndal på tirsdag, men på grunn av familiære forhold kunne jeg ikke reise nedover, sier Orry Larsen til smp.no.

Han sier han ikke har fulgt med i media i særlig grad onsdag. Derfor avstår han fra å kommentere uttalelsene fra Eirik Bakke og om han føler han har sviktet Sogndal.

– Jeg kan ikke forholde meg til ting som står i media, så akkurat dette kan jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at jeg i utgangspunktet var nær å bli Sogndal-spiller. Jeg besøkte Sogndal i desember, og ble imponert av det sportslige tilbudet og fikk et veldig godt inntrykk av Eirik Bakke og hvordan de jobber, sier Orry Larsen og fortsetter:

– For min del har det hele tiden vært viktig at jeg finner en løsning som passer meg, min samboer og vårt nyfødte barn, og dette har Sogndal hele tiden vist god forståelse for. For vår del var det dette som var utslagsgivende for at jeg ikke kunne binde meg til Sogndal nå, sier Orry Larsen, uten at han ønsker å utdype dette mer foreløpig.

– Har ingen tilbud fra Brann

Ifølge den tidligere AaFK-spilleren er hans fotballframtid per i dag uavklart. Han hevder han per dags dato ikke har mottatt et konkret tilbud fra Brann.

– Har du vært – eller er du – i dialog med Brann?

– Som bosmanspiller mottar rådgiveren min henvendelser fra flere klubber både i innland og utland. For min egen del og av respekt ovenfor alle parter kan jeg ikke kommentere noen navn, sier Peter Orry Larsen.

Med andre ord er Peter Orry Larsen klar på at han fortsatt holder flere muligheter åpne.

− Jeg er fortsatt på utkikk etter en ny klubb som kan passe meg og min familie. For min del handler det nå om å få et par dager å summe meg på før jeg tar stilling til fremtiden, sier Peter Orry Larsen.