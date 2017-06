Slik spilles Premier League: Tøff åpning for Liverpool-klubbene, United unngår topplagene

Onsdag ble oppsettet for Premier League-sesongen 2017/2018 sluppet. Det er et drømmeoppsett for Manchester United, som unngår topplagene de første månedene. Først i 8. serierunde (14. oktober) kommer den første, store testen. Da går turen til Anfield.

Liverpool får det tøffere. Jürgen Klopps menn åpner mot Watford borte, og får Crystal Palace på besøk i 2. serierunde. Så venter Arsenal på Anfield, og Manchester City på Etihad Stadium.

For Evertons del, er det en marerittåpning. De begynner hjemme mot Stoke. Etter det er det bortekamp mot Manchester City og Chelsea, hjemmekamp mot Tottenham, og bortekamp mot Manchester United.

– Det gjelder ikke å havne bakpå. Det kan slå begge veier for Everton. Kommer du greit gjennom det, har du gjort en bra sesongstart. Jeg tror ikke det gjør noe annet enn at Everton er superskjerpet til sesongstart, sier TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker.

Chelsea langt bak i fjor

Han mener United har en alle tiders mulighet til å få en bra åpning.

– Men hvem var det de rotet mot i fjor, det var antatt dårligere lag. United og Mourinho vet han må opp og sloss om ligatittelen, og det er viktig å få en god start, det har kjennetegnet Mouinhos tittellag, sier Alsaker.

Han minner om at Chelsea lå åtte poeng bak Manchester City etter seks runder i fjor.

– Ingenting er hogget i stein når det gjelder Premier League. Det er gøy å se på terminlisten, men det er vanskelig å lese noe ut av det, sier Alsaker.

Her er hele oppsettet:

1. runde (12. august):

Arsenal v. Leicester City

Brighton & Hove Albion v. Manchester City

Chelsea v. Burnley

Crystal Palace v. Huddersfield Town

Everton v. Stoke City

Manchester United v. West Ham United

Newcastle United v. Tottenham Hotspur

Southampton v. Swansea City

Watford v. Liverpool

West Bromwich Albion v. AFC Bournemouth

2. runde (19. august)

AFC Bournemouth v. Watford

Burnley v. West Bromwich Albion

Huddersfield Town v. Newcastle United

Leicester City v. Brighton & Hove Albion

Liverpool v. Crystal Palace

Manchester City v. Everton

Stoke City v. Arsenal

Swansea City v. Manchester United

Tottenham Hotspur v. Chelsea

West Ham United v. Southampton

3. runde (26. august)

AFC Bournemouth v. Manchester City

Chelsea v. Everton

Crystal Palace v. Swansea City

Huddersfield Town v. Southampton

Liverpool v. Arsenal

Manchester United v. Leicester City

Newcastle United v. West Ham United

Tottenham Hotspur v. Burnley

Watford v. Brighton & Hove Albion

West Bromwich Albion v. Stoke City

4. runde (9. september)

Arsenal v. AFC Bournemouth

Brighton & Hove Albion v. West Bromwich Albion

Burnley v. Crystal Palace

Everton v. Tottenham Hotspur

Leicester City v. Chelsea

Manchester City v. Liverpool

Southampton v. Watford

Stoke City v. Manchester United

Swansea City v. Newcastle United

West Ham United v. Huddersfield Town

5. runde (16. september)

AFC Bournemouth v. Brighton & Hove Albion

Chelsea v. Arsenal

Crystal Palace v. Southampton

Huddersfield Town v. Leicester City

Liverpool v. Burnley

Manchester United v. Everton

Newcastle United v. Stoke City

Tottenham Hotspur v. Swansea City

Watford v. Manchester City

West Bromwich Albion v. West Ham United

6. runde (23. september)

Arsenal v. West Bromwich Albion

Brighton & Hove Albion v. Newcastle United

Burnley v. Huddersfield Town

Everton v. AFC Bournemouth

Leicester City v. Liverpool

Manchester City v. Crystal Palace

Southampton v. Manchester United

Stoke City v. Chelsea

Swansea City v. Watford

West Ham United v. Tottenham Hotspur

7. runde (30. september)

AFC Bournemouth v. Leicester City

Arsenal v. Brighton & Hove Albion

Chelsea v. Manchester City

Everton v. Burnley

Huddersfield Town v. Tottenham Hotspur

Manchester United v. Crystal Palace

Newcastle United v. Liverpool

Stoke City v. Southampton

West Bromwich Albion v. Watford

West Ham United v. Swansea City

8 runde (14. oktober)

Brighton & Hove Albion v. Everton

Burnley v. West Ham United

Crystal Palace v. Chelsea

Leicester City v. West Bromwich Albion

Liverpool v. Manchester United

Manchester City v. Stoke City

Southampton v. Newcastle United

Swansea City v. Huddersfield Town

Tottenham Hotspur v. AFC Bournemouth

Watford v. Arsenal

9. runde (21. oktober)

Chelsea v. Watford

Everton v. Arsenal

Huddersfield Town v. Manchester United

Manchester City v. Burnley

Newcastle United v. Crystal Palace

Southampton v. West Bromwich Albion

Stoke City v. AFC Bournemouth

Swansea City v. Leicester City

Tottenham Hotspur v. Liverpool

West Ham United v. Brighton & Hove Albion

10. runde (28. oktober)

AFC Bournemouth v. Chelsea

Arsenal v. Swansea City

Brighton & Hove Albion v. Southampton

Burnley v. Newcastle United

Crystal Palace v. West Ham United

Leicester City v. Everton

Liverpool v. Huddersfield Town

Manchester United v. Tottenham Hotspur

Watford v. Stoke City

West Bromwich Albion v. Manchester City

11. runde (4. november)

Chelsea v. Manchester United

Everton v. Watford

Huddersfield Town v. West Bromwich Albion

Manchester City v. Arsenal

Newcastle United v. AFC Bournemouth

Southampton v. Burnley

Stoke City v. Leicester City

Swansea City v. Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur v. Crystal Palace

West Ham United v. Liverpool

12. runde (18. november)

AFC Bournemouth v. Huddersfield Town

Arsenal v. Tottenham Hotspur

Brighton & Hove Albion v. Stoke City

Burnley v. Swansea City

Crystal Palace v. Everton

Leicester City v. Manchester City

Liverpool v. Southampton

Manchester United v. Newcastle United

Watford v. West Ham United

West Bromwich Albion v. Chelsea

13. runde (25. november)

Burnley v. Arsenal

Crystal Palace v. Stoke City

Huddersfield Town v. Manchester City

Liverpool v. Chelsea

Manchester United v. Brighton & Hove Albion

Newcastle United v. Watford

Southampton v. Everton

Swansea City v. AFC Bournemouth

Tottenham Hotspur v. West Bromwich Albion

West Ham United v. Leicester City

14. runde (28. november)

AFC Bournemouth v. Burnley

Arsenal v. Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion v. Crystal Palace

Leicester City v. Tottenham Hotspur

Watford v. Manchester United

West Bromwich Albion v. Newcastle United

14. runde (29. november)

Chelsea v. Swansea City

Everton v. West Ham United

Manchester City v. Southampton

Stoke City v. Liverpool

15. runde (2. desember)

AFC Bournemouth v. Southampton

Arsenal v. Manchester United

Brighton & Hove Albion v. Liverpool

Chelsea v. Newcastle United

Everton v. Huddersfield Town

Leicester City v. Burnley

Manchester City v. West Ham United

Stoke City v. Swansea City

Watford v. Tottenham Hotspur

West Bromwich Albion v. Crystal Palace

16. runde (9. desember)

Burnley v. Watford

Crystal Palace v. AFC Bournemouth

Huddersfield Town v. Brighton & Hove Albion

Liverpool v. Everton

Manchester United v. Manchester City

Newcastle United v. Leicester City

Southampton v. Arsenal

Swansea City v. West Bromwich Albion

Tottenham Hotspur v. Stoke City

West Ham United v. Chelsea

17. runde (12. desember)

Burnley v. Stoke City

Crystal Palace v. Watford

Huddersfield Town v. Chelsea

Manchester United v. AFC Bournemouth

Swansea City v. Manchester City

West Ham United v. Arsenal

17. runde (13. desember)

Liverpool v. West Bromwich Albion

Newcastle United v. Everton

Southampton v. Leicester City

Tottenham Hotspur v. Brighton & Hove Albion

18. runde (16. desember)

AFC Bournemouth v. Liverpool

Arsenal v. Newcastle United

Brighton & Hove Albion v. Burnley

Chelsea v. Southampton

Everton v. Swansea City

Leicester City v. Crystal Palace

Manchester City v. Tottenham Hotspur

Stoke City v. West Ham United

Watford v. Huddersfield Town

West Bromwich Albion v. Manchester United

19. runde (23. desember)

Arsenal v. Liverpool

Brighton & Hove Albion v. Watford

Burnley v. Tottenham Hotspur

Everton v. Chelsea

Leicester City v. Manchester United

Manchester City v. AFC Bournemouth

Southampton v. Huddersfield Town

Stoke City v. West Bromwich Albion

Swansea City v. Crystal Palace

West Ham United v. Newcastle United

20. runde (26. desember)

AFC Bournemouth v. West Ham United

Chelsea v. Brighton & Hove Albion

Crystal Palace v. Arsenal

Huddersfield Town v. Stoke City

Liverpool v. Swansea City

Manchester United v. Burnley

Newcastle United v. Manchester City

Tottenham Hotspur v. Southampton

Watford v. Leicester City

West Bromwich Albion v. Everton

21. runde (30 desember)

AFC Bournemouth v. Everton

Chelsea v. Stoke City

Crystal Palace v. Manchester City

Huddersfield Town v. Burnley

Liverpool v. Leicester City

Manchester United v. Southampton

Newcastle United v. Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur v. West Ham United

Watford v. Swansea City

West Bromwich Albion v. Arsenal

22. runde (1. januar)

Arsenal v. Chelsea

Brighton & Hove Albion v. AFC Bournemouth

Burnley v. Liverpool

Everton v. Manchester United

Leicester City v. Huddersfield Town

Manchester City v. Watford

Southampton v. Crystal Palace

Stoke City v. Newcastle United

Swansea City v. Tottenham Hotspur

West Ham United v. West Bromwich Albion

23. runde (13. januar)

AFC Bournemouth v. Arsenal

Chelsea v. Leicester City

Crystal Palace v. Burnley

Huddersfield Town v. West Ham United

Liverpool v. Manchester City

Manchester United v. Stoke City

Newcastle United v. Swansea City

Tottenham Hotspur v. Everton

Watford v. Southampton

West Bromwich Albion v. Brighton & Hove Albion

24. runde (20. januar)

Arsenal v. Crystal Palace

Brighton & Hove Albion v. Chelsea

Burnley v. Manchester United

Everton v. West Bromwich Albion

Leicester City v. Watford

Manchester City v. Newcastle United

Southampton v. Tottenham Hotspur

Stoke City v. Huddersfield Town

Swansea City v. Liverpool

West Ham United v. AFC Bournemouth

25. runde (30. januar)

Huddersfield Town v. Liverpool

Swansea City v. Arsenal

West Ham United v. Crystal Palace

25. runde (31. januar)

Chelsea v. AFC Bournemouth

Everton v. Leicester City

Manchester City v. West Bromwich Albion

Newcastle United v. Burnley

Southampton v. Brighton & Hove Albion

Stoke City v. Watford

Tottenham Hotspur v. Manchester United

26. runde (3. februar)

AFC Bournemouth v. Stoke City

Arsenal v. Everton

Brighton & Hove Albion v. West Ham United

Burnley v. Manchester City

Crystal Palace v. Newcastle United

Leicester City v. Swansea City

Liverpool v. Tottenham Hotspur

Manchester United v. Huddersfield Town

Watford v. Chelsea

West Bromwich Albion v. Southampton

27. runde (10. februar)

Chelsea v. West Bromwich Albion

Everton v. Crystal Palace

Huddersfield Town v. AFC Bournemouth

Manchester City v. Leicester City

Newcastle United v. Manchester United

Southampton v. Liverpool

Stoke City v. Brighton & Hove Albion

Swansea City v. Burnley

Tottenham Hotspur v. Arsenal

West Ham United v. Watford

28. runde (24. februar)

AFC Bournemouth v. Newcastle United

Arsenal v. Manchester City

Brighton & Hove Albion v. Swansea City

Burnley v. Southampton

Crystal Palace v. Tottenham Hotspur

Leicester City v. Stoke City

Liverpool v. West Ham United

Manchester United v. Chelsea

Watford v. Everton

West Bromwich Albion v. Huddersfield Town

29. runde (3. mars)

Brighton & Hove Albion v. Arsenal

Burnley v. Everton

Crystal Palace v. Manchester United

Leicester City v. AFC Bournemouth

Liverpool v. Newcastle United

Manchester City v. Chelsea

Southampton v. Stoke City

Swansea City v. West Ham United

Tottenham Hotspur v. Huddersfield Town

Watford v. West Bromwich Albion

30. runde (10. mars)

AFC Bournemouth v. Tottenham Hotspur

Arsenal v. Watford

Chelsea v. Crystal Palace

Everton v. Brighton & Hove Albion

Huddersfield Town v. Swansea City

Manchester United v. Liverpool

Newcastle United v. Southampton

Stoke City v. Manchester City

West Bromwich Albion v. Leicester City

West Ham United v. Burnley

31. runde (17. mars)

AFC Bournemouth v. West Bromwich Albion

Burnley v. Chelsea

Huddersfield Town v. Crystal Palace

Leicester City v. Arsenal

Liverpool v. Watford

Manchester City v. Brighton & Hove Albion

Stoke City v. Everton

Swansea City v. Southampton

Tottenham Hotspur v. Newcastle United

West Ham United v. Manchester United

32. runde (31. mars)

Arsenal v. Stoke City

Brighton & Hove Albion v. Leicester City

Chelsea v. Tottenham Hotspur

Crystal Palace v. Liverpool

Everton v. Manchester City

Manchester United v. Swansea City

Newcastle United v. Huddersfield Town

Southampton v. West Ham United

Watford v. AFC Bournemouth

West Bromwich Albion v. Burnley

33. runde (7. april)

AFC Bournemouth v. Crystal Palace

Arsenal v. Southampton

Brighton & Hove Albion v. Huddersfield Town

Chelsea v. West Ham United

Everton v. Liverpool

Leicester City v. Newcastle United

Manchester City v. Manchester United

Stoke City v. Tottenham Hotspur

Watford v. Burnley

West Bromwich Albion v. Swansea City

34. runde (14. april)

Burnley v. Leicester City

Crystal Palace v. Brighton & Hove Albion

Huddersfield Town v. Watford

Liverpool v. AFC Bournemouth

Manchester United v. West Bromwich Albion

Newcastle United v. Arsenal

Southampton v. Chelsea

Swansea City v. Everton

Tottenham Hotspur v. Manchester City

West Ham United v. Stoke City

35. runde (21. april)

AFC Bournemouth v. Manchester United

Arsenal v. West Ham United

Brighton & Hove Albion v. Tottenham Hotspur

Chelsea v. Huddersfield Town

Everton v. Newcastle United

Leicester City v. Southampton

Manchester City v. Swansea City

Stoke City v. Burnley

Watford v. Crystal Palace

West Bromwich Albion v. Liverpool

36. runde (28. april)

Burnley v. Brighton & Hove Albion

Crystal Palace v. Leicester City

Huddersfield Town v. Everton

Liverpool v. Stoke City

Manchester United v. Arsenal

Newcastle United v. West Bromwich Albion

Southampton v. AFC Bournemouth

Swansea City v. Chelsea

Tottenham Hotspur v. Watford

West Ham United v. Manchester City

37. runde (5. mai)

AFC Bournemouth v. Swansea City

Arsenal v. Burnley

Brighton & Hove Albion v. Manchester United

Chelsea v. Liverpool

Everton v. Southampton

Leicester City v. West Ham United

Manchester City v. Huddersfield Town

Stoke City v. Crystal Palace

Watford v. Newcastle United

West Bromwich Albion v. Tottenham Hotspur

38. runde (13. mai)

Burnley v. AFC Bournemouth

Crystal Palace v. West Bromwich Albion

Huddersfield Town v. Arsenal

Liverpool v. Brighton & Hove Albion

Manchester United v. Watford

Newcastle United v. Chelsea

Southampton v. Manchester City

Swansea City v. Stoke City

Tottenham Hotspur v. Leicester City