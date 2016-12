Solskjær bekrefter: Dempsey klar for Molde

MOLDE (Rbnett): For to måneder siden ble det kjent at Mark Dempsey ikke fortsetter i Djurgården. Siden har MFK-ledelsen jobbet for å hente engelskmannen tilbake til Molde. Nå bekrefter Ole Gunnar Solskjær at avtalen endelig er signert.

– Ja, Mark kommer inn og blir med oss fra januar. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med ham igjen, sier Solskjær til Rbnett.

Dempsey kommer inn som ekstra mann i trenerteamet rundt Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg skal være hovedtrener, mens Mark blir førstelagstrener ved siden av Erling (Moe). Sånn sett blir det mye likt den rollefordelinga vi hadde sist vi jobbet sammen, da Erling hadde tittelen spillerutvikler. Det er ikke så viktig hva vi kaller hverandre, alle har ansvar for ulike områder av treningsarbeidet, sier Solskjær.

Han bekrefter også at trener Trond Strande, keeper Per Magne Misund og fysisk Børre Steenslid fortsetter som før.

– Hvilke kvaliteter kan Dempsey tilføre Molde-laget i 2017?

– Mark har en fantastisk energi og «drive» på treningsfeltet, han har en helt spesiell «passion» for yrket sitt. Nå har vi jobbet hver for oss i to år, og han har hentet ny erfaring som trener og hovedtrener i Haugesund og som hovedtrener i Djurgården. Jeg ser fram til å høre hvilke ideer og impulser han har med seg tilbake til Molde.

– Denne intensiteten i hverdagen som Dempsey var kjent for sist dere trente Molde sammen, er det noe som har manglet litt i de tunge periodene i 2016-sesongen?

– I perioder har vi jobbet så hardt som aldri før denne sesongen, både jeg og de andre i teamet. Men Mark har en helt annen personlighet enn oss andre rundt laget, og den bærer han alltid med seg. Han har en smitteeffekt på alle rundt seg. Dette handler litt om å kjenne sine egne styrker og svakheter. Sånn sett vet jeg at Mark vil utfylle både meg og Erling på en veldig god måte, sier Solskjær.

– De fleste har ventet lenge på denne bekreftelsen, hvorfor har det tatt så lang tid å få alt på plass?

– Denne dialogen har gått sin gang slik det ofte gjør i forhandlinger. Mark har hatt mange tilbud og har trengt tid på å vurdere de ulike mulighetene. Nå er jeg bare fornøyd med at han velger å jobbe med oss igjen, sier Ole Gunnar Solskjær.

Engelskmannen ble først kjent med Ole Gunnar Solskjær da han var trener i ungdomsakademiet til Manchester United. De to ledet Molde til to seriegull og et cupmesterskap fra 2011 til 2013. Dempsey fulgte Solskjær til Cardiff før de gikk hver sin vei da den kontrakten ble avsluttet for drøyt to år siden.

Dempsey er på plass når Molde-troppen samles til felles trening igjen fra midten av januar. Han har ikke besvart Rbnetts henvendelser onsdag.