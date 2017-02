Solskjær etter 8-0 mot Hødd: - En perfekt respons

Molde tok imot Hødd til treningskamp på Aker stadion onsdag kveld. Etter det pinlige tapet for Bodø/Glimt fredag, var det viktig at Solskjærs menn slo tilbake. Og slå tilbake var nettopp det laget gjorde, og det til gagns. Det endte med hele 8–0 i favør hjemmelaget, noe manageren selv beskrev som den perfekte respons.

– Jeg er veldig fornøyd med innstillingen til spillerne i dag, og måten de har brukt kampen på fredag som motivasjon på. Det snødde kraftig og var surt i dag, og da blir det fort tøft. Det er på sånne dager man virkelig kan vise hva man er laget av som fotballspiller, noe de gjorde. Selv om det var en treningskamp i snøstorm gjorde vi akkurat det vi hadde snakket om på forhånd. Spillerne løp utrettelig for hverandre og spilte ordentlig som et lag. Det var artig å se på, og godt å ta med seg videre. Kampen og resultatet i dag er det jeg vil kalle en perfekt respons, sier manageren like etter kampslutt.

Endre formasjon

Molde spilte med fire i backrekka mot Hødd, istedenfor tre, som ble forsøkt i kampen mot Bodø/Glimt. Solskjær mente kampen forrige fredag bar preg av prøving og feiling, og tar fullt ansvar for det. Fire bak er nok noe vi vil få se når Eliteserien starter, ifølge manageren. – Laget trente knallhardt dagen før møtet med Glimt, og vi testet ut det å spille 3–5–2 mot et lag som spiller 4–3–3. Jeg var nok litt tøff mot spillerne, så resultatet bar nok derfor litt preg av det. Formasjonen fungerte derimot veldig bra mot FC København, som spiller 4–4–2. Men mot 4–3–3 på fredag lykkes vi ikke, så vi får ta med oss at vi i det minste fikk prøvd det. 3–5–2 mot 4–3–3 er heller noe man vanligvis ikke gjør, men det er viktig at vi bruker disse kampene til å prøve ut litt forskjellig, forklarer han.

Sigurdarson tilbake

Islendingen Björn Bergmann Sigurdarson var også tilbake mot Hødd. Spissen kom inn etter pause og satte inn to scoringer, og var nære hat trick, i det som var hans første MFK-minutter i 2017. Nå vil han spille seg i form inn mot seriestart.

– Det er veldig godt å være tilbake, og å være helt skadefri. Det å få noen minutter på en på stor bane igjen, det er noe jeg ikke har gjort siden tidlig i januar, så det var herlig. Jeg spilte to kamper for Island i januar, men slet litt med å komme i skikkelig form etter det. Siden da har jeg bare jobbet hardt for å komme tilbake på et akseptabelt nivå. Nå er jeg i alle fall tilbake, og vil ta det gradvis for å spille meg i toppform inn mot seriestart, forklarer han.

Også Ole Gunnar Solskjær er glad for å ha islendingen tilbake i kamp.

– Han er veldig viktig for oss som lag, både på og utenfor banen. Det at han er tilbake vil være med å gi publikum mye glede denne sesongen. Han har vært med på mye og er en i gruppa alle ser opp til. Det var godt å se at han fikk satt to scoringer i dag. I form er han den beste spilleren i Eliteserien, sier Solskjær om spissen.

Ute i lang tid

Like før kampstart onsdag kveld ble det kjent at nyervervelsen Sonni Nattestad har røket akillesen, og kan være ute resten av sesongen. På spørsmålet om det vil bli hentet inn erstattere vil derimot Solskjær ikke love noe. – Det er selvfølgelig kjempesynd det som skjedde med Sonni på trening i går. Det ser nå ut som det blir en operasjon, og da vil han være ute minst et halvt år. Sånt skjer dessverre i fotballen, og det er synd at det skjer akkurat nå i starten og når han nå har spilt seg inn på laget. Vi skal ta vare på han og få ham frisk. Sonni vil garantert komme sterkere tilbake. Vi har Stian Rode Gregersen, Joona (Toivio) og Ruben (Gabrielsen) bak der, så vi skal i utgangspunktet klare oss uten å forsterke, sier han.

Divisjonsforskjell

Kampen bar preg av divisjonsforskjell, og Molde styrte det aller meste som foregikk. Det kom hele fem scoringer før pause, alle av forskjellige målscorere. Christoffer Remmer satte inn 1–0 etter 18. minutters spill, 2–0 signert Eirik Hestad kom etter to minutter etter, hvor et lekkert forarbeid av nevnte Remmer satte Hestad opp inne på elleve meter.

Kampens tredje scoring var nok den fineste, da Petter Strand sendte av gårde et frispark fra 23 meter. Ballen snek seg over muren, og keeper Jan-Lennart Urke i Hødd-målet kunne lite gjøre. 4–0 satte Ole Martin Rindarøy inn med en frekk avslutning i keeper Urkes korte hjørne, mens Sander Svendsen fastsatte pauseresultatet til 5–0 etter 35. minutters spill.

Fire bytter

Ole Gunnar Solskjær gjorde fire bytter i pausen, og blant dem var spissene Björn Bergmann Sigurdarson og Fredrik Brustad. Bare fem minutter etter sidebytte satte Sigurdarson inn sitt første og Moldes sjette mål. Scoringen satte han inn etter at keeper måtte gi retur på Ottar Magnus Karlssons avslutning fra distanse.

7–0 kom etter 69. minutter, signert spissmakker Fredrik Brustad, også denne scoringen etter fint forarbeid. Sigurdarson fastsatte resultatet til 8–0 tre minutter før slutt, etter et solid forarbeid av innbytter Eman Markovic. Unggutten var iskald da Jan-Lennart Urke kom ut i feltet, og serverte ballen på et sølvfat til Sigurdarson. Spissen fikk dermed en enkel jobb med å omsette ballen i det tomme målet.