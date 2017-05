Solskjær har brukt uka til å bygge opp MFK-spillernes selvtillit. : – Stoltheten til laget er såret

MOLDE (Rbnett): Lørdag er det klart for nok en bortekamp for Molde. Laget vant den første kampen på fremmed gress mot Kristiansund i serieåpningen, men siden har det blitt ett tap (Rosenborg) og to uavgjorte (Haugesund og Sandefjord) på bortebane i eliteserien for MFK.

Mot Brann i Bergen får Molde mulighet til å rette opp i statistikken og snu den negative trenden laget er inne i. På de siste fem kampene har det bare blitt én seier. Det hele toppet seg da Molde tapte for fylkesrival Aalesund på hjemmebane for første gang på nesten 14 år i seriesammenheng sist helg.

– Stoltheten til laget er såret etter tapet for Aalesund. Vi fortjente mer enn det resultatet vi fikk. Vi mistet også poeng mot Sandefjord helt på slutten. Men akkurat det har Brann opplevd tre ganger i år, sier Solskjær til Rbnett.

– Vi har jobbet med selvtilliten

Både i hjemmekampen mot Viking og borte mot Tromsø rotet Brann vekk en 1-0-ledelse helt i sluttminuttene, og mot borte mot Rosenborg sist helg tapte de kampen etter at Anders Konradsen ga trønderne 2-1-seier på overtid.

Bare målforskjell skiller Molde og Brann før lørdagens oppgjør.

– Vi har jobbet med selvtilliten til guttene. Kampen på lørdag er en mulighet til å slå tilbake. Det er viktig etter et tap.

– Hvor skuffende er det at dere har rotet vekk poeng i de siste kampene?

– Vi bommer på to kjempesjanser på stillingen 3–2 til oss mot Sandefjord, og mister to poeng på overtid. Mot Aalesund blir vi snytt for ett og kanskje tre poeng. Vi er bare nødt til å slå tilbake, og sørge for at marginene jevner seg ut i løpet av en lang sesong, sier Solskjær.

Svendsen tilbake

Kampen i Bergen blir en tøff batalje mot et fysisk sterkt Brann-lag, som med sine seks baklengsmål har sluppet inn nest færrest mål i årets eliteserie. Bare Rosenborg har gjort det bedre med tre mål bakover.

– Brann er et fysisk sterkt lag. Det er vi klar for å møte. Vi har gjort noe med fysikken i vårt eget lag også. Vi skal gjøre vårt beste for å stå opp mot dem. Vi mangler Babacar Sarr som er en av dem beste duellspillerne i serien. Likevel er vi klare for kamp, sier Solskjær som får Sander Svendsen tilbake etter forrige helgs sjukdom.

MFK-manageren innrømmer at han må ta hensyn til Brann-spillernes fysikk når han setter opp lag og taktikk.

– Alle har styrker og svakheter. Vi legger en kampplan på hva vi kan gjøre for å utlikne styrken deres. Så må vi være smart selv og utnytte svakhetene deres. Duellspillet blir viktig. Samtidig må vi være flinke med å spille ballen selv. De har en styrke i at de er godt organsisert. De er fysisk sterke, og flink i posisjonsspillet sitt. De har spilt sånn siden Lars Arne Nilsen tok over. Men Fredrik Aursnes kjenner ham godt, så han skal gi oss noen gode råd, sier Solskjær og tenker på at Aursnes hadde Nilsen som trener i Hødd.

Mange kamper i mai

Kampene kommer tett i mai, og allerede tirsdag er det ny runde. Da er det Sogndal som gjester Aker stadion på selveste 16. mai.

– Vi har en kjempemulighet de neste fem kampene. Det er tett og jevnt på tabellen, men fire av kampene er mot lag som er definert foran oss. Det er en viktig periode, og en kjempemulighet til å passere noen lag om vi gjør jobben selv. På den andre siden er det jo tøff motstand, sier Solskjær.