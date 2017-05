Solskjær inspirert av Brækhus-sitat

MOLDE (Rbnett): Molde tok tre svært etterlengtede poeng da Ruben Gabrielsen sikret 2-1-seier fem minutter på overtid borte mot Odd sist helg. I eliteserien har det lugget for Ole Gunnar Solskjærs gutter, som gikk fem strake kamper uten seier før kampen i Skien.

Onsdag er det klart for cupens andre runde. MFK reiser til Ulsteinvik for å gjeste 2. divisjonslaget Hødd.

– Nå er det cup, nå skal vi videre. Det er det som er viktig nå. Jeg leste et sitat av Cecilia Brækhus, som var ganske passende akkurat nå. Etter en boksekamp er før en ny boksekamp. Det er det samme for oss. Etter en fotballkamp er tida før en ny fotballkamp. Så vi har brukt mandagen til restitusjon, og tirsdagen på å forberede oss til Hødd-kampen, sier Solskjær til Rbnett.

Annerledes kamp i dag

Det var elleville jubelscener hos MFK-gjengen etter trepoengere mot Odd. Lagets tunge periode har ført dem et godt stykke ned på eliteserietabellen, men med seieren sist helg har Molde fortsatt heng på topplagene.

– Det var fantastisk da Ruben scoret. Når Odd scorer på overtid så tenkte jeg at 1-1 for så vidt ikke var et dårlig resultat borte mot dem. Men det som er gledelig å se, er at vi reiser oss opp igjen. Tobias (Svendsen) tar tak i ballen, dribler og skaffer oss en corner. Så må vi bli bedre på å legge cornere riktig. Der har vi vært svake i det siste. Vi fikk kontring etter kontring. De kom først, men så vant vi heldigvis ballen tilbake. At Ruben var der framme og avsluttet, var helt supert, sier Solskjær.

Mot Odd kunne Molde ligge lavt og satse på kontringer. Kampen i Ulsteinvik blir en helt annen type kamp. Trolig vil Solskjær gjøre flere endringer fra laget som slo Odd.

– Det passet oss kanskje å være underdog mot Odd. Det var litt mindre press på guttene. Nå er det vi som er nødt til å føre og dominere kampen. Da må vi være mer kreative, og ha mer tempo på ballen framover. Men samtidig må vi ha den samme aggresiviteten som vi hadde mot Odd, sier Solskjær.

– Er det lettere å gå inn til en ny kamp nå som dere endelig fikk en seier?

– Det må være akkurat samme inngang og samme fokus i kampene. Guttene så det. De må forstå at vi klarer det om vi bruker de samme virkemidlene som vi brukte mot Odd. At vi er et lag som forsvarer oss godt. Vi må gjøre grovjobben først, så får sjansene komme etterpå. For de kommer, mener Solskjær.

– Cupen er ikke ekstra viktig

Med sjuendeplass på tabellen og sju poeng opp til serieleder Rosenborg, er det nok svært få som fortsatt har tro på at MFK skal kunne hente hjem seriegullet denne sesongen. Dermed kan cupen fort bli Moldes eneste tittelmulighet i 2017. Men at cupen blir ekstra viktig på grunn av den svake sesongstarten, er ikke MFK-treneren enig i.

– Onsdagens kamp er den viktigste fordi den er den første som kommer. Vi har kontakt med lagene foran oss på tabellen. Å begynne å si at cupen er ekstra viktig i mai, og før andre runde er spilt, er litt feil. Den er selvsagt viktig for oss. Men den er ikke ekstra viktig. Vi har mål om å reise til Ullevaal. Det kan vi om vi presterer på vårt beste, sier Solskjær.

Lagene møttes også i cupen i 2013. Da gikk Molde seirende ut etter en thriller av en fotballkamp. Molde utliknet på overtid i andre omgang, og sikret ekstraomganger ved Magnus Wolff Eikrem. Hødd og Sivert Heltne Nilsen sørget for straffesparkkonkurranse med sin 2-2-scoring på overtid i andre ekstraomgang. Men da det hele skulle avgjøres sto den tidligere Hødd-spilleren Ørjan Håskjold Nyland fram, og MFK vant straffekonken – og senere cupfinalen samme år.

Tidligere i år møttes lagene til treningskamp på Aker stadion. Sluttresultatet da ble hele 8-0 i favør Molde etter scoringer av Christoffer Remmer, Eirik Hestad, Petter Strand, Ole Martin Rindarøy Sander Svendsen, Fredrik Brustad og Björn Bergmann Sigurdarson (2).

PS: Kampen har avspark klokka 18 på Nye Høddvoll.