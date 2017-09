Solskjær kritisk til kampoppsettet i eliteserien: - Har reagert flere ganger

MOLDE: Ole Gunnar Solskjær liker dårlig at Norges Fotballforbund stadig vekk setter opp Molde, Kristiansund og Aalesund med hjemmekamper samme helg og samme dag.

– Dette har jeg reagert på flere ganger. Vi er et lite fylke og har ikke så mange fotballsupportere å ta av. Det er mange som ikke bor i sentrum av byene, og jeg tror en del av disse kunne tenkt seg å se både Kristiansund og Molde eller Molde og Aalesund på hjemmebane.

– Tror du det har stor innvirkning på tilskuertallet?

– KBK har jo et oppsving siden de er nyopprykket, mens Molde og Aalesund historisk sett har hatt høyere tall. Jeg jeg tror det er dumt for oss at alle tre lagene ofte spiller hjemme eller borte samme helg. Vi kunne for eksempel tenkt oss at noen flere tilskuere fra Vestnes-sida kom til Molde.

Sammenligner med England

Søndag 24. september skjer det igjen. Både MFK, KBK og AaFK spiller hjemme søndag. Alle kampene går klokka 18.

– Jeg synes det burde gå an å legge puslespillet litt annerledes. Se på Manchester City og Manchester United eller Liverpool og Everton. Det blir tatt hensyn til dette.

– Har dere tatt opp denne problemstillinga med noen?

– Nei, vi har ikke sagt fra til forbundet. Vi har ikke noe med terminlista å gjøre og kan ikke klage på dette. Det er jeg personlig som har reagert på dette. Og jeg tror at en del publikummere i fylket gjerne vil se flere eliteseriekamper enn de kan i dag, sier treneren.

Han er heller ikke glad i mandagskamper. Mot Odd var det i tillegg valgdag. Og knapt 4000 tilskuere.

– Det merkes på et stadion som tar 11.500 supportere. Vi ønsker oss ikke mandagskamper og håper det blir slutt på dette. For meg er fredag en mye bedre dag for fotball, da kan familier ta med ungene på kamp siden det ikke er skole neste dag, sier Solskjær.

– Vi må underholde mer

Han legger til at den beste medisinen for å trekke folk handler om helt andre ting enn dager og tidspunkt:

– Det beste vi kan gjøre for å øke interessen er å spille bedre, underholde mer og vinne flere kamper. Det er jeg fullstendig klar over. Dette er det aller viktigste er å vise god fotball i 90 minutter i stedet for 45 minutter. Men publikum kan uansett ikke være to steder samtidig fordi om vi spiller bedre fotball, sier Ole Gunnar Solskjær.

PS: Her er eliteseriekampene i Møre og Romsdal søndag 24. september: Molde – Sandefjord (18), Aalesund – Sogndal (18), Kristiansund – Stabæk (18).