Sondre Fet starter mot seriemesteren

Det er en stund siden Sondre Fet har fått tillit fra start for AaFK. I dag begynner han på midtbanen. Resultatene til AaFK har vært elendige den siste tiden, og det er vel på tide at andre spillere får sjansen. Samtidig så mangler AaFK både Vebjørn Hoff (karantene) og Fredrik Carlsen (sykdom) i denne lagdelen. Dermed får Bjørn Helge Riise spille i favorittposisjonen sin på midtbanen.

Det virker som Trond Fredriksen går tilbake til sin mest vanlige formasjon, 4-4-2 med Mos Abdellaoue og Athanasios Papazoglou som to spisser. Det får bære eller briste i dag!

Seriemester

Rosenborg er allerede seriemester siden Molde tapte mot Kristiansund i går kveld. Trønderne har likevel varslet at de vil gi gass i dagens kamp. En god prestasjon i kveld vil være en fin start på den varslede gullfeiringen. Rosenborg stiller et sterkt mannskap, med Mike Jensen,

Pål André Helland og Nicklas Bendtner i spissen, men trener Kåre Ingebrigtsen hviler også sentrale spillere som Tore Reginiussen og Samuel Adegbenro fra start.

Dårlig statistikk

AaFKs statistikk mot Rosenborg er ikke mye å skryte av. Kun en gang har de oransje vunnet mot dagens motstander i eliteserien (18 kamper). Men det ender relativt ofte uavgjort. Det har AaFK greid åtte ganger, senest på Lerkendal i vår da det ble 0–0.

I skrivende stund står det faktisk 0–1 i oppgjøret mellom Sogndal og Tromsø. Et glimrende resultat for AaFK, som fortsatt «bare» er to poeng bak sogndølene. Kan AaFK ta poeng mot seriemester Rosenborg og tette luken?

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (4-4-2): Andreas Lie – Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Bjørn Helge Riise, Daniel Gretarsson, Sondre Fet – Anthanasios Papazoglou, Mustafa Abdellaoue

Benk: Urke, Barstad, Hatlehol, Berisha, Marlinho, Thrandarson, Waagan

Rosenborg (4-3-3): Arild Østbø – Morten

Konradsen, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling – Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen – Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic

Benk: Hansen, Reginiussen, Levi, Botnheim, Helmersen, Gersbach, Adgenbenro