Spår tap på minst 15 millioner hvis AaFK rykker ned

IK Start fra Kristiansand har de siste årene ført en heistilværelse mellom våre to øverste divisjoner. Klubben har ofte vært litt for god for 1. divisjon, litt for dårlig for eliteserien.

Men daglig leder Even Øgrey Brandsdal i Start slår kategorisk fast at 1. divisjon ikke er noe blivende sted.

– Nå er vi på opprykksplass, og det er ingen tvil om at det er veldig viktig for oss å komme oss opp igjen snarest mulig. Jeg vet hvordan AaFK-ledelsen svetter akkurat nå, dette er et sant mareritt å være med på. Og jeg har opplevd det på kroppen selv, sier han.

Brandsdal anslår at Start opplevde et bortfall av inntekter på rundt 15 millioner kroner etter forrige nedrykk. Noe lignende må AaFK forberede seg på også.

– TV-inntektene blir jo kraftig redusert, sponsorinntektene likeså. For ikke å snakke om publikumssvikten som nesten automatisk vil komme i kjølvannet av et nedrykk. I år har vi et publikumssnitt på 3800 pr. hjemmekamp, i 2007 og 2008 hadde vi et snitt på 10.000! Og slike fall er dramatiske for enhver klubb, fastslår Brandsdal.

– Vi er nede på grunnfjellet når det gjelder publikum nå, det er stort sett den harde kjerne som møter fram. Og uten å kjenne forholdene i Ålesund, vil jeg råde AaFK til å ta høyde for at snittet i 1. divisjon kan bli på rundt 4000 også på Color Line Stadion ved et eventuelt nedrykk.

Kan bli et problem

– Kanskje har AaFK bakt inn at spillerlønningene automatisk blir justert nedover ved et nedrykk, men det er det ikke alle klubber som har gjort. Og dersom inntektene blir drastisk redusert, samtidig som utgiftene stort sett er de samme, har man et stort problem, sier han.

AaFKs tidligere klubbdirektør Henrik Hoff er enig i at et nedrykk for AaFK vil bety store konsekvenser for klubbdriften.

– Vi har tidligere operert med et såkalt «skyggebudsjett» i tilfelle nedrykk, men dette er ikke gjort de siste årene. Men at vi snakker om et bortfall på et tosifret antall millioner er opplagt. Men bare så det er sagt – jeg er fullstendig overbevist om at vi berger plassen. Og dersom ålesunderne og sunnmøringene ellers ønsker eliteseriefotball her også neste år, må de møte opp mot KBK lørdag. Og heie gutta fram!