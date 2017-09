Brann ble ydmyket på hjemmebane: Spillerne pepet av banen

Brann-Kristiansund 0–4

Medaljehåpet til Brann fikk seg en alvorlig støkk da Kristiansund vant 4-0 i Bergen i Eliteserien fredag. Lars Arne Nilsens menn tapte sin andre kamp på rad.

Benjamin Stokke og Torgil Gjertsen scoret to mål hver da Brann spilte sin første hjemmekamp siden folkevandringen under sykkel-VM.

Tilskuerne ønsket seg nok tilbake til sykkelfesten, da Brann ikke var i nærheten av å ta poengene fredag.

Med fredagens tap gir Brann Molde muligheten til å ta over bronseplassen på tabellen. Brann og Molde har begge 40 poeng, men Molde har én kamp til gode. Skulle Sarpsborg vinne sin første kamp på Lerkendal mot serieleder Rosenborg skiller det i tillegg fire poeng opp til sølvet.

Brann måtte gjøre solide rokeringer i forsvaret mot Kristiansund. Tre av fire faste mann i forsvarsrekka var ute i form av Ruben Kristiansen, Vito Wormgoor og Bismar Acosta, og det tok ikke lang tid før det nykomponerte forsvaret slo sprekker.

Orlov ut med skade

Allerede etter fire minutter kjempet Daouda Bamba seg fri fra stopper- og kapteinsvikar Azar Karadas, før han fant Kristiansund-toppscorer Benjamin Stokke på motsatt. Spissen snek seg inn i 16-meteren og alene med keeper satte han ballen i det lengste hjørnet til 1-0.

Jakob Orlov sto for Branns første sjanse etter 14 minutter da han fikk tak i et innlegg fra Kasper Skaanes, men svensken klarte ikke få headingen på mål fra første stolpe.

Branns skadeproblemer gikk fra vondt til verre da Orlov måtte forlate banen kun tre minutter senere.

Overkjøring

Den andre ferske stopperen, Jonas Grønner, ble reddet av Piotr Leciejewski etter 32 minutter. Grønner vant ballen strålende fra Stokke i egen 16-meter, men da han slo ballen videre endte han opp med å servere Bamba på ti meter. Kun en mesterlig redning fra Branns keeper holdt Bamba unna scoringslista.

Leciejewski klarte imidlertid ikke stoppe Gjertsen fra å legge på til 2-0 like før pause. Karadas bommet på en klarering innenfor egen 16-meter på et frispark, og Bamba svarte med et brassespark hvor ballen gikk i tverrliggeren. På returen banket Gjertsen ballen utakbart opp i høyre hjørne.

Etter at Skaanes misbrukte en stor sjanse i starten av den andre omgangen feide Kristiansund all tvil til side etter timen spilt. Først la Stokke på til 3-0 med en glimrende avslutning fra 20 meter som gikk via stanga og inn i det 66. minutt, før Gjertsen stormet mot mål fire minutter senere og satte ballen elegant i hjørnet alene med keeper.