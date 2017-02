Skipsreder Sunde åpner lommeboka for AaFK: - Avtalen vil kunne gi oss flere titalls millioner

– Dette er helt fantastisk. Avtalen vil kunne gi AaFK flere titalls millioner, sier Henrik Hoff til Sunnmørsposten.

I en pressemelding Aalesund har sendt ut tirdag ettermiddag er overskriften «økonomisk superdeal for AaFK».

– I dag har alle AaFK-supportere grunn til å smile bredt, slås det fast.

Dobler AaFKs inntekter

Enkelt forklart har O.N. Sunde AS forpliktet seg til å doble en del av AaFKs inntekter de kommende tre årene.

Ved alle nye sponsoravtaler - samt økning av de eksisterende - vil Olav Nils Sunde doble bidraget AaFK får.

Det samme gjelder for privatpersoner som kjøper sesongkort. Kjøper du ett sesongkort, vil Olav Nils Sunde bidra med den samme summen rett i kassa til AaFK.

– Jeg håper at både næringslivet og privatpersoner tar dette som en utfordring og ser dette som en gyllen mulighet til å støtte opp om AaFK. Uansett hvor mye man går inn med vil vi bidra med et tilsvarende beløp, innenfor de begrensninger som ligger i totalpakken, sier Olav Nils Sunde.

Han er arbeidende styreformann i O. N. Sunde AS. Selskapet har interesser i blant andre Color Group/Color Line, G-MAX og moteselskapet Voice.

Ifølge avtalen vil den nye avtalen bety større synlighet på AaFKs hjemmebane for flere av disse selskapene framover.

Henrik Hoff ønsker ikke å kommentere hvilke øvre begrensninger avtalen med Sunde har, utover at avtalen kan sikre klubben flere titalls millioner over tre år.

Nedbemanningene gjennomført

De siste årene er det ingen tvil om at AaFK har vært gjennom utfordrende perioder, der økonomien har vært tøff. I løpet av vinteren har AaFK måttet ta farvel med flere ansatte.

Nå varsler klubben av spareprogrammet og nedbemanningene er gjennomført - og at man nå kan se framover med optimisme.

– Denne avtalen betyr enormt mye for AaFK. Samtidig er det viktig at vi er veldig kostnadsbevisste også i tiden framover for å bygge en robust klubbøkonomi, sier Henrik Hoff.

Han sier han er meget takknemlig overfor Olav Nils Sunde sitt bidrag.

– Jeg både håper og tror at avtalen vil føre til enda større publikumsinteresse, engasjement og interesse for AaFK, sier Henrik Hoff.