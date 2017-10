Supporternes engstelige uker: – Hjerteskjærende å være maktesløs mens laget blør

Viking er så godt som nede. Men hvem følger stavangerlaget ned i 1.-divisjon?

Fem lag er i fare. Det er fire runder igjen. Tre poeng kan bety alt. To poeng skiller himmel fra helvete for flere lag. For supporterne er det bare én ting som gjelder.

Selv om lag som Sandefjord og Stabæk fremdeles kan rykke ned, og selv om Viking i teorien kan holde seg, er det Lillestrøm, Sogndal, Kristiansund, Tromsø og Aalesund som har grunn til å være mest nervøse.

Flere av disse skal i tillegg møtes i innspurten. Førstkommende mandag drar formsvake Aalesund til Lillestrøm, vel vitende om at de ikke har vunnet på 12 kamper. En måned før serieslutt er laget i rød skrift på tabellen. Noe må gjøres, hvis ikke rykker de ned.

LSK-supporter: – Vi er slettes ikke sikre

Allerede neste serierunde spilles en ny skjebnekamp, når Tromsø skal til Sogndal. Uansett hvordan det går nå i helga, vil det ha stor betydning. Én uke før kampen står begge lag på 28 poeng. Seks mål i målforskjellen skiller lagene, der Tromsø er laget som ligger an til kvalifisering. To poeng foran Aalesund og to poeng bak Kristiansund. Lillestrøm er tre poeng over kvalifiseringsplass.

Sandefjord er fem poeng over og kan foreløpig sove godt.

Til tross for at de har vært sammenhengende i Eliteserien siden 1974, altså flere sesonger lenger enn Rosenborg, er Lillestrøm-supporterne nervøse før nedrykksduellen. Allerede mandag kommer altså sunnmøringene, som Lillestrøm bør slå. Eller snur vinden for AaFK nå?

– Nei, vi er slettes ikke sikre i det hele tatt. Det er en magisk grense på 30 poeng som pleier å holde, men i år trenger man sannsynligvis mer. Det er en jobb som må gjøres, sier Kenneth Kvebek i Kanarifansen.

Lillestrøm-supporterne bryr seg kun om én ting, selv om Kvebek har ett personlig ønske om at et annet lag også holder plassen.

Tror Stabæk kan rykke ned

– Vi har nok ingen stor formening om det nå som Vålerenga har berget plassen, altså. Personlig håper jeg bare Kristiansund holder seg, for jeg rakk ikke besøke den banen på grunn av konfirmasjon da vi spilte der, sier Lillestrøm-supporteren.

– Hvem tror du går ned?

– Jeg tror nok Aalesund går ned og Sogndal får playoff, men et hårete tips kan være Stabæk. Se på kampprogrammet de har igjen. Det blir ikke lett, sier Kvebek.

– Vi tar det absolutt ikke for gitt. Ikke i den situasjonen vi har vært i de siste årene, fortsetter han.

Ett poeng under romerikingene er altså Kristiansund BK. Eliteseriedebutantene har vært et friskt pust på tilskuerfronten. Nesten hver eneste kamp har vært utsolgt i den fotballgale byen på Nordmøre. Og supporterleder i Uglan, Jarl Ivar Eriksen, er sikker på at laget holder seg i minst ett år til. Dette til tross for at laget mistet to viktige poeng på overtid i forrige helgs 1-1-kamp mot formsvake Aalesund.

– Vi hadde følt oss tryggere om vi hadde fått med oss poengene i Ålesund, men jeg tror laget er såpass sterkt at sjansene er gode for at vi klarer det, sier Eriksen.

Håper Tromsø rykker ned

– Rent turmessig håper vi i hvert fall Aalesund holder seg, da det blir et ekstra lokaloppgjør for oss. Det blir bare to og en halv time for oss å dra dit. Tromsø er mest kronglete å komme seg til, så sånn sett håper vi vel at de går ned, fortsetter han.

– Hvem tror du går ned?

– Da må jeg dessverre si at jeg tror Aalesund går ned sammen med Viking, sier KBK-supporteren.

Til helgen venter Odd hjemme, før årets tredje lokaloppgjør mot Molde spilles helgen etter. Serietapet i tidenes første eliteseriekamp – og cuptapet i rosenes by – gjør at Eriksen håper laget sitt revansjerer seg med å sikre plassen på fiendens mark om én uke.

– Dette er normalt for oss

– Det hadde ikke vært helt feil å berge plassen i Molde. Det blir utsolgt der, jeg tror vi har solgt 7–800 billetter allerede, sier han.

Rett under på tabellen ligger altså Sogndal. Den lille bygda er nå bare en litt dårligere målforskjell unna å havne på skjebnesvangre kvalifiseringsspill.

– Egentlig er vel dette bare normalt for oss. Enten kjemper vi om å holde oss på denne tiden av året, eller så kjemper vi om å rykke opp, sier Vidar Vadseth i Saftkokaradn humrende.

– De siste dagene før slike kamper, da er man rastløs, altså. Da våkner man tidlig, sier han om Tromsø-kampen om en ukes tid.

Supporterne kommer ikke på skjebnekamp

Han nekter å svare på hvem han håper rykker ned, men er enig i at det ser mørkere ut for de litt lenger nord på vestlandet.

– Jeg har egentlig ikke noe formening om hvem jeg håper går ned, så lenge det ikke er Sogndal. Det er klart at Aalesund vil slite med den formutviklingen de har med tolv kamper uten seier, sier Vadseth.

Fra Tromsø kommer det tydeligvis ikke en hær av supportere til det viktige oppgjøret på Fosshaugane. Den turen ble nemlig kansellert på grunn av få påmeldte. Det ble for dyrt med organisert tur fra Tromsø og til vestlandet.

– Det er samme følelsen som vi har hatt flere ganger de siste årene. Det blir mye neglebiting og dramatikk i Eliteserien. Det blir på (Alfred) Hitchcock-nivå, sier Alf Edvard Masternes i supporterklubben Isberget og viser til den kjente filmmakeren som i sin levetid ble kalt for "Master of suspense" (spenningsmesteren).

Frykter Viking

– Bortekampen mot Sogndal blir veldig avgjørende. Dessverre klarte vi ikke å ordne organisert tur, det ble for dyrt fra Tromsø. Den kampen og hjemmekampen mot Viking tror jeg faktisk blir de vanskeligste. Viking vil kjempe og vise at de er gode nok for å holde seg, fortsetter Tromsø-supporteren.

Også han tror Aalesund rykker ned.

– Jeg håper bare ikke TIL rykker ned. Hvis man ser på statistikken, ser det faktisk ut til at det er Aalesund som går ned. Men mest av alt konsentrerer jeg meg om Tromsøs situasjon, forteller Masternes.

At nettopp Tromsø er like over Aalesund på tabellen, plager Stormen-lederen Jostein Hjeldnes. Han husker med gru 2003-sesongen, da oransjetrøyene knivet med nettopp TIL. Da deres kamp mot Bryne var slutt i siste runde, og AaFK hadde slått bunnlaget 2-0, lå laget på kvalifiseringsplass.

– Ser helsvart ut nå

Tre minutter på overtid, mens Hjeldnes og Aalesund-supporterne sto på gamle Kråmyra stadion og ventet på de gode nyhetene fra Trondheim, scoret Arne Vidar Moen og påførte seriemester Rosenborg sitt tredje tap for sesongen. TIL berget seg og Aalesund gikk ned.

– Det er grusomt og slitsomt. Det er steinhardt å se på noe som er hjerteskjærende. Et lag som ligger og blør, samtidig som vi er maktesløs og ikke kan gjøre noe. Det er helt forferdelig, sier Aalesunds supporterleder.

– Er det mulig å snu trenden når dere har tolv kamper uten seier?

– Da må vi ha utrolig mye flaks. Jeg ser egentlig ikke hvordan vi skal klare det, men det er alltids et lite håp om at Tromsø går på en smell på de siste kampene og at vi klarer å berge plassen med nød og neppe. Vi husker historien i 2003, sier Hjeldnes.

– Blir helt feil

– Vi får fort kvalifisering og da må vi jo vinne den også. Det ser helsvart ut akkurat nå, fortsetter han.

Men at han tror Aalesund gå ned, det nekter han å si.

– He-he-he. Du får ikke meg til å si det! Vi gir ikke opp før siste kamp er spilt. Å tro at vi rykker ned, blir helt feil. Møter man opp til kamp da, trenger man egentlig ikke komme, sier Hjeldnes.