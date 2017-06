Sverige får kritikk etter Norge-kampen: – Flaks at det ikke pleier å se slik ut

Norge–Sverige 1–1

For det var litt av en kontrast mellom Sveriges prestasjoner i fredagens 2–1 seier mot Frankrike og i tirsdagens 1–1-kamp mot Norge.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson valgte å bytte ut alle de elleve som startet mot Frankrike. Det var synlig ute på gressteppet.

– Slå av lyset, få avisen ettersendt og be noen vanne blomstene. Sverige kunne fått mer for pengene ved å feriere et annet sted en i Oslo, men valgte å gjøre det likevel. For en flaks at det ikke pleier å se sånn her ut, skriver Expressens kommentator, Noa Bachner .

Han betegner kampen som den svakeste Sverige har spilt under Janne Anderssons ledelse. 54-åringen har sittet i den svenske sjefsstolen siden høsten 2016.

Aftonbladets kommentator, Simon Bank, mener det beskjedne tilskuertallet på 12.000 reflekterer landslagsfotballens status i Norge. Han bemerker imidlertid at det norske landslaget ser ut til å ta steg om dagen.

– Norges B-lag gjorde som A-laget på lørdag – de vokste inn i kampen og begynte å spille gjennom midtbanen deretter. Sveriges B-lag ... ja, vi kan vel si at det prestasjonsmessig hadde veldig lite til felles med hvordan A-laget fremsto mot Frankrike, skriver Bank .

Mener Nyland burde reddet

Inne på Aftonbladets livestudio var flere av leserne misfornøyde med kvaliteten på det som foregikk på gressmatten.

«Hvilken saltkråkematch», skrev en av leserne.

Stemningen ble adskillig bedre da debutant Samuel Armenteros utlignet drøyt ti minutter før slutt.

SVT omtalte Armenteros debut som en «succeé». Hovedpersonen selv var ikke misfornøyd heller. I tillegg passet han på å sende et stikk i retning Ørjan Håskjold Nyland for den norske keeperens opptreden ved Sveriges scoring.

– Jeg posisjonerte meg bra, men målvakten kunne kanskje tatt den, sa Armenteros til TV4, ifølge SVT .

United-klare Nilsson Lindelöf ble sittende

Den svenske benken havnet i en kinkig situasjon da midtstopper Pontus Jansson måtte gå av banen med smerter i kneet.

Svensken så ut til å bli skadet da han kolliderte med Mats Møller Dæhlie etter at sistnevnte fikk sin heading reddet av keeper Kristoffer Nordfeldt.

På det tidspunktet var nemlig svenskenes eneste midtstopper på benken Victor Nilsson Lindelöf. Han skulle til Manchester for å gjennomgå medisinsk sjekk før sin overgang til Manchester United. Dermed måtte midtbanespiller Jakob Johansson trekkes ned i midtforsvaret istedenfor.

Nilsson Lindelöfs overgang fra Benfica til Manchester United ble offentliggjort sist lørdag. Svenskene valgte å ikke risikere legesjekken til den unge stjernen i treningskampen mot Norge.

