TV 2: Edvartsen er ferdig i NFF-jobb

Edvartsen var denne uka tilbake fra forskyvet sommerferie og pappapermisjon, og sendte følgende beskjed til 100 % sport.

– Jeg er tilbake for fullt og gleder meg til videre arbeid i seksjon for samfunnsansvar. I dag har - og skal jeg blant annet arbeide med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter og sette meg inn i nye UEFA-prosjekter. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med mine dyktige medarbeidere i seksjonen, sier Edvartsen.

Fredag skriver TV 2 at 38-åringen er ferdig som seksjonsleder, og at han heller ikke kommer til å dømme kommende sesong.

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til kanalen om saken.

Ifølge TV 2 har nå NFF-ledelsen innsett at det ikke er grunnlag for forsoning eller videre arbeid på bakgrunn av oppførselen til Edvartsen. Den skal være så graverende at han ikke kan sitte i jobben som leder for avdelingen for samfunnsansvar.

VG har vært i kontakt med Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF for en kommentar:

– Det har jeg ikke noe kommentar til. Svein er ansatt som seksjonsleder i NFF og jeg har ikke lest saken til TV 2 heller, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF. Vi er i en dialog på juridisk nivå om fremtiden hans. Foreløpig er ikke noe avklart, sier Svein Graff til VG.

– Ukjent for oss

Adresseavisen har vært i kontakt med Svein-Erik Edvartsens advokat John Christian Elden, som benekter at de har fått beskjed om at Edvartsen er ferdig.

– Det er ukjent for oss. Edvartsen var tilbake i jobb 4. september etter farspermisjon, skriver Elden i en sms.

Han vil heller ikke bekrefte at det pågår konkrete diskusjoner rundt Edvartsens jobb.

– Vi går selvsagt i alle mulige møter loven måtte fordre, men har ingen stilling å diskutere, sier Elden.

Han sier til VG at NFF ønsker å kjøpe han ut fra jobben med full lønn ut 2018 i juni, men at Edvartsen avslo tilbudet.

Adresseavisen har vært i kontakt med Edvartsen fredag, men han henviser til sin advokat John Christian Elden.

Utestengt fra dommeroppdrag

Edvartsen var ikke på lista da dommeroppsettet for årets første kamper i eliteserien ble satt opp. Siden kom det fram at han hadde en pågående konflikt med dommersjef Terje Hauge.

I april så det ut til at partene hadde bestemt seg for å løse saken, og se framover, men da ble det klart at han også hadde kommet på kant med sine dommerkolleger. I intervjuer med TV 2, VG og NRK gikk nå toppdommer Reidar Gundersen ut mot Edvartsen. FIFA-dommeren var Edvartsens assistentdommer fra 2014 til 2015, og forteller at han føler seg mobbet og trakassert av 38-åringen.

– Det er dette saken handler om: Mobbing, trakassering, uthenging, utfrysing, sa Gundersen til NRK.

Han mente at Edvartsen er uønsket av Dommer-Norge. 9. mai ble det klart at Edvartse ikke ville dømme noe denne sesongen, og at han satset på å komme sterkere tilbake i 2018.