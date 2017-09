TV 2-ekspert trekker frem stor forskjell: – Han får nesten alt han peker på

Kampen blir det tredje møtet mellom to av «topp seks»-klubbene i Premier League denne sesongen.

Både de lyseblå og de røde står med syv poeng etter tre åpningsrunder. En seier vil være et tydelig signal til konkurrentene om tittelambisjoner.

Med Guardiola og Klopp på sidelinjen er det umulig ikke å se på oppgjøret også som en duell mellom to av europeisk fotballs mest anerkjente managere.

Inne i sin henholdsvis andre og tredje sesong i England har de nå fått tid til å forme lag og tropp slik de ønsker.

Må vinne titler

TV 2-duoen Alsaker og Petter Myhre er enige om at det er Guardiola som har mest å bevise.

– Det er han som har brukt mest penger, han får nesten alt han peker på. Han må jo ha en tittel, og det holder ikke med ligacupen. City må være med på de store arenaene langt ut i sesongen. Det store for dem nå er å bygge en Champions League-dominans med Guardiola ved roret, sier Alsaker.

Han tror katalaneren, som tidligere i karrièren har badet i suksess, er preget av det enorme presset som er i den blå delen av Manchester.

Det er annerledes enn hva han opplevde i sin forrige klubb, Bayern München. Der tok han riktignok over etter Jupp Heynckes som vant alle de tre store titlene i sin siste sesong.

– Det var heller ikke enkelt, men han gikk til et suverent lag i den tyske ligaen. Han skulle bare forvalte det på en god måte. Selv om det hang ved ham at han ikke vant Champions League, så er det noe annet når han i City ikke vant et trofe i sin første sesong, sier Alsaker.

Stjernen som ikke kom

I City jobber Guardiola under sportsdirektør Txiki Begiristain, som han hadde stor suksess sammen med i Barcelona.

Fra samme klubb hentet også Citys eiere administrerende direktør Ferran Soriano. Det var lenge en dårlig skjult hemmelighet at lederduoen ville gjenforenes med Guardiola i sin nye klubb.

– Det gjør at det er et langsiktig perspektiv der, de jobbet lenge med å få han på plass. Samtidig er City en klubb hvor du må levere titler, sier Myhre.

Guardiola har i sommer rensket godt opp i stallen og sendt ut spillere som han mente var på hell i karrièren.

I løpet av overgangsvinduene så langt har han signert ti dyre spillere.

I sommer betalte klubben over eller nærmere en halv milliard tre ganger, for Benjamin Mendy, Kyle Walker og Bernardo Silva.

Da vinduet stengte ble det imidlertid klart at klubben ikke klarte å hente Alexis Sánchez fra Arsenal.

Noe som skurrer

Jonathan Wilson i The Guardian skriver at det «bidrar til en følelse av at Guardiolas stall for øyeblikket kommer litt til kort».

Alsaker mener chileneren mer ville vært et tilskudd til et allerede strålende angrepsartilleri, enn en nødvendighet for å ha et slagkraftig lag.

Samtidig peker han på at det er et eller annet som skurrer i forholdet mellom Guardiola og angrepsstjernen Sergio Agüero.

– Det har kanskje noe med hvor hardt han jobber under kampene. Sánchez er en type som flyr rundt og skaper kaos, mens Agüero mer er avslutteren. Jeg tror det handler litt om det.

Stjernen som ikke fikk dra

Hos Liverpool har overgangssagaen rundt Phillipe Coutinho preget juli og august.

Brasilianeren ønsket sterkt en overgang til Barcelona, men de røde tviholdt på sin største stjerne og nektet å oppfylle drømmen.

Fredag bekreftet Klopp at playmakeren ikke er i troppen lørdag, men sa samtidig at arbeidet med å integrere ham i troppen igjen går bra.

– Jeg er overbevist om at han vil levere for Liverpool og bli en viktig bidragsyter denne sesongen, sier Myhre om Coutinho.

Mindre press for Klopp

Alsaker mener presset på Klopp er annerledes enn på managerkollegaen i City.

– De spiller egentlig ikke på samme bane. Rekordkjøpet til Liverpool er rundt 150 millioner kroner billigere enn Kyle Walker. Det er store forskjeller i ressursene, vurderer han.

Alsaker peker samtidig på økte forventninger fordi laget nå er tilbake i den gjeveste turneringen i Europa, men minner om at formkurven på ingen måte har vært jevnt stigende etter at tyskeren tok over.

Til jul i fjor var Liverpool med i gullkampen.

– Etter nyttår gikk det brutalt nedover, sier han.

Myhre har store forventninger til selve kampen på Ethiad.

Med to managere som er opptatt av den offensive delen av spillet blir det ofte åpne kamper.

– Det tilsvarende oppgjøret i fjor var kanskje den beste kampen gjennom hele sesongen, hvis man måler ut fra underholdningsaspektet.

