TV 2s grep før storkampen vekker oppsikt: – Nå begynner det å ta litt av

– I morgen er det duket for gigantduellen mellom Manchester United og Liverpool her i Liverpool. Mange nordmenn har tatt turen, men det er også noen som har kommet langveisfra

Slik introduserte Maiken Sørdal Fosen TV 2s værmelding klokken 21.20 fredag kveld. Værmelderen sto tilsynelatende utenfor Anfield, Liverpools velkjente hjemmebane.

– Her rett bak meg det skjer det i morgen. Kampen begynner 13.30. I morgen er værgudene på lag. Det er meldt 18 grader og sol, fortsatte hun.

Lørdag spilles nemlig en av Fotball-Europas største kamper. Liverpool og Manchester United møtes til dyst. Interessen er naturligvis stor både i norske og internasjonale medier før oppgjøret.

Skapte reaksjoner

Liverpool trenger en opptur etter en middels sesongstart. Manchester United jakter en ny triumf etter en tilnærmet perfekt seriestart. TV 2, som har Premier League-rettighetene i Norge, kjører naturligvis hardt inn mot storoppgjøret.

Kanalen lader opp til kampen med analyser, reportasjer - og altså værmelding. 21.20-utgaven ble sendt i sin helhet fra Liverpool.

Det uvanlige valget skapte reaksjoner. På Twitter stusser flere over grepet

Tv2 kjører værmelding fra Liverpool. Nå må de jaggu gi seg #nosådumt — Even Bjørke (@evenkb) October 13, 2017

Værmelding fra Liverpool??? Begynner å ta litt av tv2 nå — Bjørn Inge (@Bjofur) October 13, 2017

Nå kjører TV2 værmelding fra Liverpool nå. Morna — AndersP (@Andersupeders) October 13, 2017

Og værmelding fra Anfield.

Forteller man om dette opplegget her til en engelskmann, tror han ikke på det. — Lars Johnsen (@reporterlars) October 13, 2017

Tv2 sender værmelder til Liverpool. Som liverpoolsupporter tar jeg turen til follo og postnordligaen. Viktigste er hva man holder på m selv. — Jørgen Isnes (@Icenose79) October 13, 2017

Da d kom opp i feeden at Tv2 sendte værmeldingen fra Liverpool så trodde jeg ikke på det. Men det stemmer faktisk.Hjelp. Sirkuset må stoppe. — Christian Andersen (@christianeikaas) October 13, 2017

Eg såg ein tweet om at TV 2 hadde vêrmeldar utanfor Anfield. Trudde oppriktig det var spøk. Såg det med eigne auger no. Sjokkert — Ole Alexander Saue (@olesaue) October 13, 2017

TV2 kjører værmelding fra Anfield? — Aleksander Wahlø (@awahloe) October 13, 2017

Alsaker: - En morsom gest

Til TV 2-kommentator Øyvind Alsaker rant det også inn tilbakemeldinger fra folk som mente værmelding fra Liverpool ble i overkant. Noen av dem valgte han å svare på.

– Hvorfor kan vi ikke nyte at det blir mye? At været går fra Liverpool? Sol og 18 grader midt i oktober? Whats not to like?, svarte den profilerte fotballkommentatoren.

Overfor Adresseavisen utdyper han:

– Jeg syns det er en morsom gest fra TV 2 og et bilde på hvor viktig kampen og hvor høyt vi setter den og Premier League. Vi har gjort det med sykkel-VM, der vi var ute i Bergen. TV 2s værmelding er en oppsøkende værtjeneste og jeg syns det er spennende, kreativt og underholdende. Jeg ser ingen grunn til å kritisere det, sier Alsaker.

Hvorfor kan vi ikke nyte at det blir mye? At Været går fra Lpool? Sol og 18 grader midt i oktober! What’s not to like??? https://t.co/5zKbT1kqBZ — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) October 13, 2017

Takk for hyggelig tilbakemelding! https://t.co/IX8NveOwOh — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) October 13, 2017

For det er delte meninger om TV 2s sending. Enkelte er positive til initiativet.

– Synd at sendingen ikke starter 06:00 når ungene våkner. Hadde vært klar. Stå på Alsaker, skriver en bruker på Twitter.

Synd at sendingen ikke starter 06:00 når ungene våkner. Jeg hadde vært klar 😁 stå på Alsaker, gøy!!! — Andreas Larssen (@andy1237) October 13, 2017

Folk er irritert på at værmeldingen sendes fra Liverpool. Er andre saker i verden dere heller kan bruke krefter på. Stiv kuling. — Jørgen Klem (@jklem77) October 13, 2017

Til info melder de fleste fint vær i Liverpool i morgen. Yr.no melder om cirka 18 grader i skyggen og opphold under kampen. Det samme gjør storm.no.

For mange vil det riktignok være det som skjer på banen som er mest interessant.

Før oppgjøret er status som følger: Liverpool står med 12 poeng på syv kamper. Det holder til en syvendeplass. Trener Jürgen Klopp er under press etter en middels start på sesongen.

Motstander Manchester United, ledet av portugisiske José Mourinho, har vunnet seks kamper og én uavgjort på sine syv første forsøk. Det holder til en annenplass i serien, kun bak byrival Manchester City på målforskjell.

– Jeg har et håp om at det blir en gøy kamp. Det har det ikke vært på lenge egentlig. Matchene har ikke stått i stil med forventningene de siste årene. Så ærlig må vi være. Jeg husker 3-2 på Old Trafford i 2010 med Berbatov-hat trick. Det er den eneste kampen på lenge der begge lag har scoret mer enn ett mål, oppsummerer Øyvind Alsaker.