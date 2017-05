Thrandarson og Carlsen fra start for AaFK

Brasilianske Marlon Matheus da Silva, også kjent ved kunstnernavnet Marlinho, har sett mange AaFK-kamper fra benken. Men skadeproblemene som de oransje har hatt i det siste har gitt brasilianeren spilletid fra start i de to siste kampene. Og selv om han har levert varene, spesielt i siste kamp mot Sandefjord, velger trener Trond Fredriksen å prioritere islendingen Aron Thrandarson fra start mot Brann. Thrandarson har vært lenge ute med skade, men kom inn det siste kvarteret mot Sandefjord.

Også Fredrik Carlsen er friskmeldt, og Fredriksen velger derfor å pare midtbanekrigeren opp med Vebjørn Hoff sentralt igjen. Dermed flyttes Daniel Gretarsson tilbake som midtstopper, etter å ha spilt en svært god kamp som sentral midtbane mot Sandefjord. Oddbjørn Lie blir med andre ord på finne på innbytterbenken.

Stortap i fjor

AaFK er ett av formalegene for tiden, men er ventet å få problemer med Brann i Bergen. Men det skal sies – AaFK har vært på tur og tatt poeng på vanskelige bortebaner tidligere i år: Marienlyst (uavgjort), Lerkendal (uavgjort) og Molde Stadion (Seier)

Tilsvarende oppgjør i fjor var slett ingen god opplevelse for AaFK. Brann stoppet ikke før keeper Lars Cramer hadde hentet ut seks baller fra eget nett. Andreas Lie, som har storspilt for AaFK til nå i år, startet den kampen på benken. Verdt å merke seg er det at Brann-kampen i Bergen i fjor langt på veg markerte den spede begynnelsen på vendepunktet for AaFK i 2016. Etter braktapet mot Brann vant de oransje ni av de siste 13 kampene. To endte uavgjort, mens det kun ble to tap.

Brann fortsetter flyten

To spiller har byttet side siden i fjor. Det er Peter Orry Larsen, som ikke ble tilbudt ny kontrakt i AaFK, og stopperkjempen Vito Wormgoor. Wormgoor spiller fra start, mens Orry starter på benken.

Brann har for alvor vist at fjorårets jubelsesong, som endte med sølv, ikke var noe blaff. Laget har til de grader fulgt opp i år. Etter seks seiere, to uavgjort og to tap ligger laget på 1. plass. Bare ett fattig poeng bak serieleder Rosenborg. Verdt å merke seg er at det ene tapet kom mot Kristiansund – vel og merke i bortemøtet.

Lagene

AaFK (4-4-2): Andreas Lie - Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Daniel Gretarson, Mikkel Kirkeskov - Edwin Gyasi, Fredrik Carlsen, Vebjørn Hoff, Aron Thrandarson - Lars Veldwijk, Mustafa Abdellaoue.

Innbyttere: Heigre, O. Lie, Berisha, Da Silva, Fet, Hatlehol

BRANN (4-3-3): Piotr Leciejewski - Amin Nouri, Bismar Acosta, Vito Wormgoor, Ruben Kristiansen - Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen Kristoffer Barmen - Daniel Braaten, Jakob Orlov, Gilli Rólantsson.

Benken: Horwath, Grønner, Orry Larsen, Skålevik, Karadas, Vega, Børven.