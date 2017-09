To engelske toppklubber etterforskes – risikerer streng straff

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) bekrefter overfor den engelske avisen Daily Mail at de ser nærmere på Chelsea og Manchester City og klubbenes aktivitet på overgangsmarkedet.

– Så lenge etterforskningen pågår kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier en talsmann for FIFA. Først ble det kjent at Chelsea blir etterforsket, men på spørsmål fra BBC Sport bekrefter Fifa at en etterforskning av både ligamesterne og Manchester City er i gang.

Avviser regelbrudd

Chelsea avviser at klubben har brutt reglene.

– Chelsea følger samtlige av FIFAs regler og forskrifter når det kommer til rekruttering av spillere, opplyser klubben.

Manchester City sier de ikke har hørt om en ny etterforskning, og sier de ikke har gjort noe galt. City ble tidligere i år straffet med bøter etter at det ble avslørt at de forsøkte å kontakte familiene til to unge spillere som var under kontrakt med andre lag. Da fikk de en bot på tre millioner kroner, og en to års overgangsnekt på akademinivå.

De venter også på en dom fra Den internasjonale voldgiftsretten for sport (Cas) etter at de signerte den 16 år gamle midtbanespilleren Benjamin Garre fra den argentinske klubben Velez Sarsfield i 2016.

Harde dommer mot spanske klubber

Atlético Madrid fikk overgangsnekt i 2017 etter å ha blitt tatt for brudd på de samme reglene, mens Real Madrid ikke fikk signere nye spillere i ett overgangsvindu for det samme. I 2014/15 var det Barcelona som fikk overgangsnekt i to vinduer.

Dette er tredje gang Chelsea blir etterforsket for mulige brudd på overgangsreglene.

(@NTB)

Harde dommer mot spanske klubber

Atlético Madrid fikk overgangsnekt i 2017 etter å ha blitt tatt for brudd på de samme reglene, mens Real Madrid ikke fikk signere nye spillere i ett overgangsvindu for det samme. I 2014/15 var det Barcelona som fikk overgangsnekt i to vinduer.

Dette er tredje gang Chelsea blir etterforsket for mulige brudd på overgangsreglene.

(@NTB)