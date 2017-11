Tottenham herjet med frustrerte Real Madrid-stjerner

Tottenham - Real Madrid 3–1

Den dårlige Real-perioden fortsetter. Før helgen tapte de 2–1 mot lille Girona, og onsdag kveld ble Tottenham for sterke i Champions League.

Tottenham har aldri vunnet på hjemmebane mot et spansk lag, men onsdag ble endelig forbannelsen brutt. Anført av Dele Alli og Christian Eriksen ble de regjerende mesterne i turneringen senket på Wembley.

Det er Real Madrids andre tap på rad, første gang siden Zidane tok over manager-rollen. Jamie Carrager var også kritisk til innsatsen og holdningen til Real Madrid-stjernene.

– Innsatsen var veldig dårlig mot Girona. Jeg trodde det skulle endre seg i kveld, men jeg så ingenting av det. Holdningene er dårlig, og laget ser tregt ut, og det ser ut som Zidane har et problem. Etter å ha vunnet så mange pokaler ser det ut som spillerne har skrudd av, sa han på Viasat.

Også Viasats Petter Veland mener at det er noe som ikke stemmer i Madrid-klubben.

– Man skal alltid male lerrettet etter slik man forventer at det skal være, og man forventer at Real Madrid skal være oppe i toppen av La Liga, og vinne gruppen i Champions League. Om krise er riktige ordet vet jeg ikke, men de er i en situasjon som ikke er bra. Blir det ikke seier mot Las Palmas i helgen blir det lynsjestemning, sier Veland.

Offsidemål

Det første målet etter 27 minutter var av det kontroversielle slaget. Kieran Trippier sprang helt alene ut på høyrekanten, dunket den inn i feltet og fant Dele Alli. Alli skled ballen inn i mål, men tv-bildene viser en soleklar offside på Trippier da han fikk ballen.

– Det er utrolig at de ikke ser den, sa kommentator Roar Stokke i Viasat.

Selv om Real Madrid var farlig frempå rett etter scoringen, maktet ikke superstjernene å utligne før pause. Spanjolene var tydelig frustrerte over den manglende uttellingen.

I stedet var det Dele Alli som nok en gang fant nettmaskene etter pause. Ti minutter ute i andre omgang kjørte han en skuddfinte på Casemiro, skjøt mot mål, traff benet til Ramos og plasserte den i nettet.

Etter det andre målet hadde Madrid-laget en enorm sjanse. Det svartkledde laget sto i kø for å sette ballen i mål. Aller nærmest kom Ramos, men skuddet traff lagkamerat Cristiano Ronaldo. Portugiseren ble for øvrig kåret til verdens beste spiller i forrige uke.

Dansk magi

I stedet ble det et lite øyeblikk dansk magi på Wembley. Tomålsscorer Alli fant Harry Kane, og spilte Christian Eriksen fri. Alene med keeper satte Eriksen ballen iskaldt bak Casilla i Real Madrid-målet. Frustrerte Real-spillere fikk en knalltøff oppgave med å ta igjen ledelsen.

Og det var en oppgave de ikke klarte, og heller ikke så ut som de gadd å prøve på. Tottenham fikk spille ball mellom hverandre mens Real-spillerne sto å så på.

– Gnisten og intensiteten er helt fraværende hos Real Madrid-spillerne for tiden. Det ser ut som de har gitt opp, sa kommentator Vidar Davidsen under kampen.

– Utnytter svakhetene

Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, skryter av Tottenham etter kampen.

– I kveld var Tottenham imponerende, men det skal to til for en dans. Når vi snakker om at Real Madrid er dårlige er det fordi motstanderne klarer å utnytte svakhetene de viser, mener Veland.

Men etter 80 minutter fikk Cristiano Ronaldo sjansen til å redusere. Etter litt klabb og babb i feltet foran Hugo Lloris fikk Ronaldo ballen på fem meter, og fikk dunket ballen i mål.

Mer ble det ikke, og Real Madrid gikk på sitt andre tap på rad, for første gang under Zinédine Zidane.

– Vi tapte mot et bedre lag. Jeg synes vi gjør mye riktig, og har mange sjanser. Men det var ikke nok, og vi må akseptere kveldens nederlag. Vi har problemer med å score på sjansene våre for tiden, sa Zidane til Viasats danske reporter etter kampslutt.

Toppkampen mellom SSC Napoli og Manchester City ble en målrik affære. Hjemmelaget Napoli åpnet kampen best, men City ble for sterke. De vant til slutt 4–2 etter mål av Nicolas Otamendi, John Stones, Sergio Aguero og Raheem Sterling. Lorenzo Insigne og Jorginho scoret for italienerne.

Med seier er City videre til sluttspillet.