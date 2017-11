Tottenham-spiller refser dommeren: – Kan ikke bli avgjort på den måten

ARSENAL-TOTTENHAM 2–0

To raske mål i første omgang sikret Arsenal 2-0-seier på hjemmebane mot Tottenham i Nord-London-derbyet i Premier League lørdag.

Alexis Sánchez scoret det viktige 2–0-målet. Men før det hadde Tottenhams spillere reagert kraftig etter at Shkodran Mustafis ledermål ble godkjent.

For det første mente de at Alexis Sánchez aldri skulle fått frispark i situasjonen i forkant. For det andre mente de at Mustafi burde blitt avblåst for offside.

I etterkant fikk dommer Mike Dean det glatte lag fra Tottenhams Eric Dier.

– Det er for mye på spill til at et mål kan bli avgjort på denne måten. Det var veldig skuffende. Det endret kampen, sier Dier til BBC.

Han la imidlertid til at det var «ingen unnskyldninger» for tapet.

Målscorer Mustafi innrømmer at han burde blitt avblåst.

– Jeg var glad dommeren ikke dømte offside. Jeg var heldig som slapp unna. Sånn er fotballen, noen gang går det til din fordel, og andre ganger ikke. På slutten av sesongen ender det opp likt, sier Mustafi.

Viktige endringer

2-0 har tidligere ikke vært for vane å være en farlig ledelse for Arsenal, men sist gang en motstander snudde mot dem på Arsenals hjemmebane var i 2010. Motstanderen var Tottenham, og Spurs vant den gang 3-2.

Historien gjentok seg imidlertid ikke lørdag. Arsenal ridde av stormen i andre omgang og sikret en særdeles viktige trepoenger.

Etter lørdagens derbyseier har Arsenal kun ett poeng opp til Tottenham.

Arsenal gjorde to endringer på laget som startet i 1-3-tapet mot serieleder Manchester City før landslagspausen. Inn kom Mustafi og Lacazette, som virkelig gjorde et inntrykk foran hjemmefansen.

Tottenham fikk tilbake blant andre Hugo Lloris og Dele Alli, men Alli, Christian Eriksen og Harry Kane ble nøytralisert av Arsenals forsvarsrekke. Kane gikk målløs av banen et kvarter før slutt, og klarte dermed ikke overgå Thierry Henrys målsnitt i London-derbyene.

Arsenal fikk kampens første store sjanse på hjemlig gress. Sánchez fant Aaron Ramsey ute i returrommet, som videre sendte ballen til Héctor Bellerín. Backen pisket ballen foran mål, men Lacazette klarte akkurat ikke nå fram på innlegget etter 19 minutter.

Eriksen ble ikke dobbelt helt

Christian Eriksen ble Danmarks store helt i VM-kvalifiseringen, men kom ned på jorda mot Arsenal. Etter 33 minutter rullet bortelaget opp langs venstresiden, og utover i feltet lå Eriksen. Dansken sendte raskt av gårde et skudd, men den traff helt nede ved stolperota før den gikk ut.

Før timen spilt fikk Kane blokkert et skudd fra en motspiller, før Sánchez var farlig i motsatt ende. Chileneren ble spilt fri inne i Tottenhams 16-meter, men klarte ikke overliste Lloris som reddet mesterlig.

Mesut Özil var en av kampens beste spillere, og tyskeren forlot banen etter 84 minutter til fordel for Alex Iwobi. Fra benken fikk den tidligere Real Madrid-spilleren se lagkameratene sine sikre seieren.

(©NTB/AFTENPOSTEN)

