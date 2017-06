Tromsø vurderer Kjetil Rekdal: – Vil tilbake til treneryrket

Mannen med 83 landskamper og 17 mål, ga seg som trener foran årets sesong for å bli fotballekspert på Eurosports sendinger fra Eliteserien på heltid etter 16 år i treneryket som trener for Våleregna (2001–2006), Lierse (2006–2007), Kaiserslautern (2007–2008), Aalesund (2008–2012) og Vålerenga på nytt igjen (2013–2016).

– Jeg er interessert i å komme tilbake som trener, men når det blir, det vet jeg ikke, sier Kjetil Rekdal til iTromsø.

Venter på kontakt

iTromsø vet at Rekdal er en mann som vurderes på Alfheim.

– Jeg kan ikke kommentere det. Tiden får vise hvem Tromsø kontakter eller hvem de ønsker seg. Hvis det viser seg at det blir meg, får jeg heller svare på det da, sier Rekdal.

Rekdal er ikke avvisende til å trene Tromsø.

– Før noe er konkret, er det vanskelig å svare på. Jeg får heller kjenne på den følelsen hvis det kommer et alternativ på bordet. Jeg har jo også et ønske om å trene utenlandske lag igjen, men da må det være under ordnede forhold og et lengre perspektiv. Jeg kommer ikke til å gå til en klubb som skal bygge seg opp, det fikk jeg nok av i Kaiserslautern, der det var kaotiske tilstander. De er fortsatt på samme plass som da jeg forlot, på nedre halvdel av 2. Bundesliga. Det meste har med timing om gjorde. Jeg trives veldig godt i den jobben jeg er i nå, så det skal litt til for å flytte meg ut av den, men om det skjer noe om en uke, 14 fager eller én måned, og det kommer et tilbud, kan det godt hende at det ble mer interessant, sier Rekdal.

– Men så lenge det ikke er reelt, blir det bare spekulativt. Tromsø må finne ut hvem de vil ha og hva de vil, men jeg har ikke hatt kontakt med noen i Tromsø, sier den meritterte treneren.

– Hyggelig

iTromsø vet at Rekdal er et navn som er blitt spilt inn på Alfheim av tidligere landslagstrener Per-Mathias Høgmo.

– Det er selvfølgelig hyggelig, kommenterer Rekdal.

Som fortsatt tror TIL har alle muligheter til å berge plassen.

– Det er så tett på tabellen, så hvert spark på ballen blir viktig. Godset er på kvalik med seks poeng opp til Molde på 6.-plass. Det kan bli et skikkelig rotterace i år. I år kan det fort bli slik at et lag som ligger på 8.-9.-plass, men taper de 3–4 siste kampene, kan rykke ned, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

I jobben som fotballekspert har han fått med seg så å si alle TIL-kamper i år.

– Jeg har sett stort sett alle kampene, og de er absolutt et lag som har hatt mulighet til å ta flere poeng. For å summere opp har de hatt litt stang-ut og uflyt. De burde leda borte mot Molde, og ut fra sjansene fortjente de å vinne mot Sandefjord. Det hadde vært verre for Tromsø og Godset om de hadde hatt 4–5 poeng opp til sikker polass, men nå er det slik at med én seier er de på rett side av streken, men det er slitsomt å spille under det vanvittige trykket, sier Rekdal.

For årets sesong har blitt alt annet enn han hadde trodd.

– Da du så prestasjonene til Sandefjord i vinter, var det helt utopi å tro at de skulle stå med 18 poeng og kun være tre poeng bak store klubber som Molde og Vålerenga. Odd så ut som en utfordrer til Rosenborg, men forsvarsspillet mot Aalesund sist er noe av det verste jeg har sett. Når du også ser Rosenborg har falt av i toppen, så har det unektelig blitt en veldig merkelig sesong, sier Rekdal.