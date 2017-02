Trump-ordre skapte trøbbel for Manchester United-legende: - Følte meg som en kriminell

Donald Trumps innreiseregler har skapt kraftige reaksjoner de siste ukene. Nå føyer Dwight Yorke, spiss på Manchester Uniteds legendariske 1999-lag, seg inn i rekken av kritikere.

Yorke skulle fly hjem til Trinidad og Tobago fra Qatar på torsdag da hendelsen inntraff. Fotballegenden reagerte med vantro da han ble stoppet under mellomlandingen i Miami, Florida - på grunn av et iransk stempel i passet.

– Jeg kunne ikke helt tro det som skjedde, sier Yorke til den britiske avisen The Sun.

– Jeg har mistet tellingen over hvor mange ganger jeg har vært i USA, jeg elsker landet. Likevel fikk de meg til å føle meg som en kriminell, fortsetter han.

Ble advart før han gikk om bord

Den amerikanske presidenten Trump iverksatte den kontroversielle presidentordren i januar. Gjennom endringen ble innbyggere fra syv land med hovedsakelig muslimske innbyggere nektet visum. De aktuelle landene er Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Ordren rammet også mennesker som hadde besøkt ett eller flere av disse landene.

Tidligere i februar ble imidlertid innreiseforbudet opphevet av en føderal dommer i delstaten Washington. Trump anket denne beslutningen, men fikk ikke medhold.

Likevel tyder altså Yorkes historie på at reglene stadig blir håndhevet enkelte steder.

– To mennesker kom og fortalte meg at dersom jeg gikk om bord på flyet, ville jeg bli sendt tilbake til Qatar med en gang jeg ankom USA, forteller Yorke.

Måtte kjøpe ny billett

Yorke var i Iran i 2015, for å spille en veldedighetskamp til inntekt for den nevrologiske sykdommen multippel sklerose, ifølge The Mirror.

Den pensjonerte fotballspilleren var i Qatar i sammenheng med jobben som ekspert for TV-selskapet BeIN Sports. Yorke endte opp med å vente fem timer på flyplassen i Doha. Han kjøpte en ny billett, fra Doha til Gatwick-flyplassen i London. Der tilbragte han én natt, før han kjøpte en ny billett som tok ham helt hjem til Trinidad og Tobago.

– Jeg har reist verden rundt som fotballspiller og ambassadør for Manchester United og landet mitt uten noen problemer. Jeg er sjokkert over det som skjedde.

Yorkes historie har fått mye oppmerksomhet i britiske medier. Han får blant annet støtte fra TV-kollega Richard Keys.

– Bra jobbet, Donald Trump. Manchester United-ambassadør Dwight Yorke nektet å mellomlande i Miama fordi han har et iransk stempel i passet sitt. #galskap, skrev Keys på sin Twitter-konto.