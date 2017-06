Tusenvis av supportere har stemt: Dette er draktene de liker best – og minst

Det er eliteserielagenes supportere som har stemt frem hvilket lag som har den fineste drakten.

– Drakten ble svært godt mottatt av både supportere og samarbeidspartnere fra dag én. Det er gledelig å få dette bekreftet gjennom denne kåringen, sier kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz.

Resultatet: Brann (21,93 %) Rosenborg (19,85 %) Vålerenga (12,9 %) Aalesund (6,10 %) Molde (5,36 %) Tromsø (3,92 %) Viking (3,91 %) Stabæk (3,78 %) Sarpsborg 08 (3,51 %) Haugesund (3,45%) Sogndal (3,17 %) Lillestrøm (2,99 %) Sandefjord (2,75 %) Strømsgodset (2,56 %) Kristiansund (2,41 %) Odd (1,52 %)

Aftenbladets draktblogger Eivind Aarre ga drakten terningkast seks før sesongen.

«En herlig Brann-drakt, den beste på mange år. Jada, dette er et grunndesign som vi har sett mange ganger, for eksempel hos Portugal, men oppgaven med å få med sponsorlogoene er løst helt forbilledlig her. Jeg finner ikke noe å trekke her, rett og slett!» skrev Aarre.

Han mente likevel av serietoer Rosenborg fortjener plassen helt øverst på draktpallen i år.

Branns drakt i røde nyanser fikk 21,93 prosent av stemmene. Rosenborg følger på annenplass med 19,85 prosent. 12,9 prosent liker Vålerengas blå, hvite og røde drakt, og den havner med det på en hederlig tredjeplass.

Thomas Torjusen i Norsk Toppfotball skriver i en e-post til Adresseavisen at 7296 fotballsupportere stemte i kåringen, som var markedsført i egeneide kanaler og på klubbenes hjemmesider.

Supporterne som har deltatt i kåringen, mener at det er Odd som har de "styggeste" draktene. Skienslaget får bare 1,52 prosent av stemmene.

(NTB/Adresseavisen)