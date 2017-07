Tysk storavis publiserte bikinibilder av EM-spillerne: - Håpløst og trist, sier NRK-ekspert

Den tyske storavisen Bild skaper sterke reaksjoner med sin sak fra fotball-EM for kvinner, der avisen har lagt ut en rekke lettkledde bilder fra EM-spillernes kontoer på sosiale medier.

«Hvem er Europas fotballdronninger?», spør avisen i saken.

I fotballdrakt – og bikini

Nedover i saken ligger det presentasjoner av rundt 15 EM-spillere – først avbildet i fotballdrakt, og deretter er det lenket opp til en rekke lettkledde bilder som spillerne selv har lagt ut på Instagram.

– Dette har ingenting med fotball å gjøre, så derfor er det helt håpløst og bare trist, sier Siri Nordby til Bergens Tidende.

Nordby er tidligere landslagsspiller for Norge, nå ekspert for NRK under fotball-EM. Hun mener at det er like ille uansett om det er kvinner eller menn som får kroppsfokus på seg, i stedet for det sportslige.

– Det er jo slik med herrene også. I mesterskap etter mesterskap kåres det VMs kjekkeste spiller og så videre. Dette blir like galt uansett om det er menn eller kvinner det dreier seg om, synes Nordby.

– Gammeldags!

Gerd von der Lippe har doktorgrad i idrettssosiologi. Hun fnyser når hun hører om Bild-saken.

– Dette er en rekonstruksjon av noe man skrev om på 1960-tallet og frem til 2000-tallet. Utover på 2000-tallet gikk journalistene lei av denne typen saker. Det er gammeldags, sier von der Lippe.

Hun har fått med seg at det også er en del kåringer av de mest sexy mannlige spillerne og lignende. Men lettkledde damer er det mest vanlige.

– En positiv trend hos norske journalister er at de skriver mindre av denne typen saker. Men at det nå dukker opp i en tysk storavis, er interessant, sier von der Lippe.

To svensker på listen

Ingen av de norske EM-spillerne er omtalt eller avbildet i Bild sin sak. Med på listen er det derimot to svensker, og våre naboer i øst har lite positivt å si om saken. «Svenskene henges ut med bikinibilder», skriver Expressen .

– Slikt skal ikke forekomme! Jeg synes det bør være fokus på prestasjoner, og ikke på utseende. Det gjør meg frustrert at slikt dukker opp, sier Sverige-spiss Fridolina Rolfö.

Det er lagvenninnene Elin Rubensson og Olivia Schough som har fått «æren» av å være Sveriges representanter i Bild-saken.