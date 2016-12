United var på vei mot pinlig tap. Så snudde alt på to minutter.

Manchester United - Middlesbrouth 2–1

Manchester United, tross stort overtak lå under mot Middlesbrough helt til to scoringer i sluttminuttene ordnet 2–1-seier.

Grant Leadbitter ga gjestene ledelsen, men mål av Anthony Martial og Paul Pogba i 85. og 86. minutt ordnet poengene for José Mourinhos menn.

Premier League lørdag Burnley - Sunderland 4–1 Chelsea - Stoke 4–2 Leicester - West Ham 1–0 Manchester U. - Middlesbrough 2–1 Southampton - West Bromwich 1–2 Swansea - Bournemouth 0–3 Senere kampstart: Liverpool - Manchester C. (18.30). Spilt fredag: Hull - Everton 2–2. Spilles søndag: Watford - Tottenham, Arsenal - Crystal Palace.

Tittelforsvarer Leicester tok tre tiltrengte poeng med 1–0 over West Ham. Islam Slimani ble matchvinner i en kamp hvor Håvard Nordtveit spilte 90 minutter for gjestene og pådro seg et gult kort.

Chelsea-rekken fortsetter

Chelseas seiersrekke var i fare, men to mål av Willian ordnet 4–2-seier over Stoke og serielederens 13. trepoenger på rad.

Stoke utlignet to ganger på Stamford Bridge, men greide ikke å stoppe Antonio Contes seiersmaskin, som fortsetter å stramme grepet om tetplassen i Premier League.

Gary Cahill nikket inn det eneste målet i en sjansefattig førsteomgang. Målet kom på et hjørnespark fra Cesc Fàbregas etter at Lee Grant i Stoke-målet først hadde vartet opp med en kjemperedning.

Stoke slo tilbake helt i starten av annen omgang, da et frispark fra Charlie Adam traff hodet til Peter Crouch. Han nikket ballen ned til Bruno Martins Indi, som med lagets første avslutning på mål gjorde 1–1.

Willian sendte Chelsea foran igjen i det 57. minutt, etter forarbeid av Victor Moses og Eden Hazard, men hjemmefansen fikk ikke juble lenge. Crouch utlignet til 2–2 på innlegg fra Mame Biram Diouf. Da var det spilt nesten 64 minutter.

Fort gjort

Det tok bare sekunder før Chelsea var foran igjen. Willian ble spilt fram av Fabregas, som noterte sin 100. assist i Premier League. Willian fyrte ballen i mål fra spiss vinkel.

Spenningen var ikke over, og i det 82. minutt var Crouch veldig nær å nå Glen Johnsons innlegg foran åpent mål. Tre minutter senere utløste Diego Costa i stedet spenningen med sitt 4–2-mål.

Med 13 seirer mangler Chelsea bare en på å tangere Arsenals Premier League-rekord på 14 strake, satt i 2002.

Chelsea slapp inn bare to mål på de 12 første seirene i rekken, men like mange på 90 minutter mot Stoke lørdag. Laget må skjerpe seg mot Tottenham onsdag for å vinne igjen.

King-mål

Joshua King startet på benken, men kom inn i det 72. minutt og scoret det siste målet da Bournemouth vant 3–0 borte mot managerløse Swansea.

Andre Gray scoret tre ganger for Barnsley i 4–1-seieren over Sunderland, mens West Bromwich slo Southampton 2–1 på bortebane.

Toppkampen mellom Liverpool og Manchester City spilles senere.

(©NTB)