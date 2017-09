Vraket igjen fra landslaget: – Ser ut som det går stolthet i ikke å ta ut Ødegaard

ULLEVAAL: Landslagssjef Lars Lagerbäck sier han har sett Martin Ødegaard i alle hans seks seriekamper for Heerenveen i høst. Men nok en gang utelot han 18-åringen fra landslagstroppen.

Det uttaket overrasker ekspertene.

– Det ser nesten ut som det går stolthet i å ikke ta ut Martin Ødegaard, men jeg skjønner det ikke. Det finnes mange mennesker som har mer peiling på fotball enn meg. Men det jeg har sett av Martin Ødegaard i år er mer enn godt nok til å være med i denne troppen, melder TV2-ekspert Jesper Mathisen.

Også Aftenposten-ekspert Lars Tjærnås mener Lagerbäck burde tatt ut 18-åringen i 23-mannstroppen til møtene med San Marino (5. oktober) og Nord-Irland (8. oktober).

– Han har spilt på et høyere nivå enn tidligere i denne karrièren denne høsten. Og han har bedre ferdigheter enn noen andre med norsk pass i trange rom. Det hadde han fått brukt mot San Marino, til det beste for laget. Det naturlige nå er å ta han med neste vinter og i vår i treningskampene. For det er veldig rart hvis han ikke skal være en viktig del av dette landslaget når EM-kvaliken starter om et års tid, sier Tjærnås.

Norges A-landslagstropp Målvakter: Sten Grytebust (OB), Rune A. Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan H. Nyland (Ingolstadt). Backer: Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Birger Meling (Rosenborg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Sigurd Rosted (Sarpsborg), Jørgen Skjelvik (Rosenborg), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig). Midtbanespillere: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (Malmö), Mohamed Elyounoussi (Basel), Pål André Helland (Rosenborg), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kr. Selnæs (Saint-Étienne). Spisser: Tarik Elyounoussi (Qarabag), Joshua King (Bournemouth), Alexander Søderlund (Saint-Étienne), Alexander Sørloth (Midtjylland). Norge møter San Marino på bortebane torsdag 5. oktober og Nord-Irland på Ullevaal stadion søndag 8. oktober.

Nordlie: Tidsspørsmål før han er med

Tom Nordlie mener Ødegaards prestasjoner for Heerenveen i høst minner mye om da guttungen slo gjennom for to-tre år siden.

– At han har evnen til å passere folk med ball, at pasningsspillet er mer fremoverrettet. Martin mangler kanskje litt på fysikken og sluttproduktet. Jeg trodde han skulle komme med i A-landslagstroppen denne gangen. Og jeg tror det er et tidsspørsmål før det skjer. Han bør innlemmes i troppen til treningskampene når VM-kvaliken er over, mener NRK-eksperten.

Lars Lagerbäck sier han har sett Ødegaard i de seks seriekampene han har spilt for Heerenveen. Ødegaard har startet alle og periodevis briljert.

Norges svenske landslagssjef sier at 18-åringen har fått vist hvilke kvaliteter han er i besittelse av – og at han rent teknisk er en av de beste norske fotballspillerne.

Likevel mener Lagerbäck at det er bedre for Ødegaard å spille to hele kamper for U21-laget enn lite spilletid mot San Marino og Nord-Irland.

– Hva skal til for at Ødegaard kommer inn i troppen?

– Det er egentlig ikke så mye. Om man bare skulle se på hans individuelle egenskaper er han mer eller mindre kvalifisert for A-landslaget. Men det er en kombinasjon av at han skal spille to gode U21-kamper (Irland og Tyskland) og trolig får veldig lite spilletid på A-landslaget. Jeg synes det skal bli interessant å se hvordan han fungerer og agerer der.

– Tar du ham med i treningskampene når EM-kvaliken skal forberedes?

– Man kan aldri love noe. Men som jeg har sagt til mange: Jeg tror han snart er med i A-landslaget. Hvor fort det går får vi se. Det avhenger også litt av hva som skjer med andre A-landslagsspillere, svarer Lagerbäck.

Trenger trygghet før ny kvalik

Nordlie mener Ødegaard bør inn så fort kvaliken er over.

– Det handler om trygghet. Om å være trygg på spillestilen, om å være trygg på ledelsen, om trygghet på alt rundt. Jeg tror Lars er smart nok til å ta ham ut snart, jeg tror ikke han blir kastet rett inn i troppen når EM-kvaliken starter i september. Så fort de kampene her er over og det blir dobbeltkamper i november tror jeg vi får se ham.

Mathisen ville ikke ventet til november om han var landslagssjef.

– Lagerbäck skal bygge et lag. Hvorfor ikke ta han med nå og snakke med ham, teste ham ut på trening. Lagerbäck sier han har sett alle kampene. Da lurer jeg på om han har sett dem på en elendig stream eller om det var riktig kamp eller spiller.

– Lagerbäck sier at Ødegaard er ung og bør kunne spille i 10–15 år til?

– Jeg kjøper ikke de argumentene. At han har god tid og kan spille fotball lenge. Og at det er bedre med to kamper for U21. For det første er U21 uten mulighet for sluttspill. Jeg har sett disse kampene både live og på TV, det er ikke sånn at Martin Ødegaard tar kvantesprang på å spille U21. Kamptrening får han nok av på klubblaget. Argumentene er veldig tynne. Den eneste grunnen jeg ser er at det blir for mye styr rundt ham i en tropp. De ønsker å bygge en stamme og ha arbeidsro.