Vraket utlandet for å spille under Solskjær

DUBAI: Som 15-åring debuterte han for Bryne i 1. divisjon i mai i fjor. Det ble fire kamper fra start, samt tolv innhopp for laget som til slutt endte på nedrykksplass i serien.

For klubbens andrelag i 3. divisjon var han tidvis ustoppelig. Han scoret i alle de sju kampene han spilte for laget, og dunket inn elleville 16 mål på disse kampene. Dermed ble det etter hvert stor interesse for den talentfulle angriperen.

– Det var på tide å ta et steg videre, og da følte jeg at Molde var det rette valget. Jeg besøkte dem i oktober i fjor, og da virket det hele som et profesjonelt opplegg. Jeg tror det kan bli kjempebra, sier Braut Håland til Romsdals Budstikke.

Trente med storklubber

Onsdag signert han treårskontrakt med Molde, og allerede dagen etter ble han med sine nye lagkamerater på treningsleir i Dubai. Lørdag fikk han sin MFK-debut, da han kom inn i sluttminuttene mot Häcken.

– Det var kjekt. Det er artig at den kom rett etter at jeg signerte for klubben, sier Håland som har vært interessant for mange klubber den siste tida.

I fjor var han på treningsopphold i den tyske Bundesliga-klubben Hoffenheim. I januar i år besøkte han FC København, som MFK for øvrig skal møte i siste treningskamp i Dubai tirsdag. Men da Braut Håland skulle skifte klubb, var det altså Molde som stakk seg ut som det beste alternativet.

– Jeg tror jeg kan utvikle meg til å bli enda bedre og en mer profesjonell fotballspiller i Molde. Jeg vet at de er gode på det. De har utviklet mange spillere til å bli gode. De bruker mye ressurser på det, og har mange gode trenere, sier spisstalentet og påpeker at det heller ikke er dumt at Ole Gunnar Solskjær er trener for MFK.

– Jeg er jo spiss, slik som han var. Jeg er sikker på at han kan være med å bidra til å gjøre meg til en bedre fotballspiller. Jeg er en spiller som elsker å score mål. Jeg ønsker å kose meg på banen, drible og bare ha det kjekt, sier Håland.

Vil bli bedre enn pappa

Erlings far, Alf-Inge Håland, var England-proff i sin tid. Han spilte for Nottingham, Leeds og Manchester City, og det var i nettopp Leeds Erling ble født. Derfor er det hans favorittklubb i England. Alf-Inge Håland endte på 34 landskamper, et tall sønnen hans har skumle planer om å overgå.

– Jeg ønsker å bli best mulig. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds. I tillegg er målet å bli en bedre spiller enn det pappa var. Jeg håper på å kunne få flere landskamper enn det han gjorde, sier Erling Braut Håland.

Tirsdag forlater han Dubai, for å slutte seg til den norske G17-landslagstroppen på La Manga. Der er også klubbkamerat Andreas Uran tatt ut. Etter det skal han hjem til Bryne, før han etter hvert kommer flyttende til Molde. Akkurat når det skjer vet han ennå ikke. Sannsynligvis går han inn i toppidrettsklassen på Molde videregående skole for å kombinere fotball med studier.