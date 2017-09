Wenger spår drastiske omveltninger på overgangsmarkedet

Arsenal-manager Arsène Wenger er overbevist om at spillereglene på overgangsmarkedet vil bli radikalt endret etter sommerens elleville pengebruk.

Paris Saint-Germain knuste overgangsrekorden da Neymar i august ble hentet fra Barcelona for utrolige 222 millioner euro. Det tilsvarer over 2 milliarder kroner. Premier League-klubbene har også penger som aldri før og svidde i sommer av totalt 13 milliarder kroner.

Tysklands statsminister Angela Merkel oppfordret nylig internasjonale idrettsmyndigheter til å sette en demper på pengespiralen. Wenger mener også tiden er inne for store endringer.

– Noe vil skje. Det er første gang at en tysk statsminister politisk går ut og snakker om det. Jeg tror det kommer til å skje noe politisk i løpet av de neste tolv månedene som vil regulere og begrense pengebruken på overgangsmarkedet, sier Wenger.

Arsenal-manageren mener dagens system gir en uholdbar situasjon.

– Det må gå én av to veier. Overgangsmarkedet må enten reguleres ordentlig eller være helt åpent. Du kan ikke være et sted midt imellom, og det er der vi er i dag. Regelverket må bli klarere og mer strikt. Alternativet er at markedet er helt åpent, der du kan gjøre som du vil så lenge du kan garantere for pengene, sier Wenger.

67-åringen er overbevist om at de høye overgangssummene vil føre til at stadig flere spillere blir ut kontraktstiden og går til en annen klubb vederlagsfritt. I Arsenal er både Alexis Sánchez og Mesut Özil inne i sitt siste kontraktsår.

– Du havner i en posisjon der du enten forlenger kontrakter for penger du ikke har, eller du lar spillerne gå inn i sitt siste år av kontrakten. Denne sesongen var det 107 spillere i Premier League som for aller første gang gikk løs på sitt siste kontraktsår. Det vil du se stadig mer av. Klubber krever for mye for normale spillere, analyserer Wenger.