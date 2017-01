West Ham anker kontroversiell utvisning: - Det var definitivt ikke et rødt kort

West Ham-manager Slaven Bilic var alt annet enn fornøyd med utvisningen av Sofiane Feghouli i 0–2-tapet hjemme mot Manchester United. Bilic er klar på at klubben vil anke det røde kortet.

Dommer Mike Dean ga West Ham-spiller Feghouli marsjordre etter en tøff duell med Manchester United-stopper Phil Jones. Stillingen var da 0–0. Til slutt vant «de røde djevlene» 2–0 i London.

– Selvfølgelig hadde det røde kortet stor påvirkning på kampen. Jeg var svært overrasket over avgjørelsen. Jeg ville til og med ha vært skuffet hvis Feghouli fikk gult, siden begge gikk etter ballen, sier Bilic.

Anker

Han håper Feghouli slipper å sone karantene.

– Jo flere ganger jeg ser på reprisene, jo mer føler jeg at det var Jones som gikk tøffest inn i duellen. Det var definitivt ikke et rødt kort. Vi kommer selvfølgelig til å anke avgjørelsen, og jeg forventer at vi vinner den, sier West Ham-manageren.

– Men jeg klandrer ikke dommeren personlig. Jeg vet at det ikke er med vilje, sier Bilic om Dean.

Kroaten er fortsatt usikker på bruken av videodømming i fotballen, tross mandagens kontroversielle avgjørelse.

– Jeg er fortsatt litt gammeldags. Mållinjeteknologi er fantastisk, men jeg er litt usikker på resten. Men det er frustrerende når dommeravgjørelser kan påvirke sesongen, erkjenner han.

Fornøyd

Manchester United-manager José Mourinho var naturlig nok fornøyd etter kampslutt. Laget hans har vunnet seks seriekamper på rad. United er fortsatt tabellsekser, men har knappet innpå lagene foran.

– Vi tar steg for steg, vi prøver å vinne kampene våre. Det er slik jeg velger å se på det, sa portugiseren.

Han var imidlertid ikke superfornøyd med prestasjonen mot West Ham.

– Jeg mener vi fortjente å vinne, men for å være ærlig var det ikke en veldig god kamp av oss. Det er veldig krevende å spille to kamper på 48 timer, sier Mourinho, og viser til det hektiske kampprogrammet i Premier League.

(©NTB)