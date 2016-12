Har fått en unik sjanse til å bli best

Sier Daniel Øverås, 20-årig golf- talent fra Ålesund som for halv-annet år siden forlot trygge om- givelser i jugendbyen og dro til USA.

Etter at han fikk flere tilbud om å bli medlem av universitetslag i nye Trump-land, falt valget for Daniels del på Coastal University i byen Conway, i staten South Carolina.

Fire element

Her lever unggutten et liv der det stort sett handler om fire element; trene-spise-studere-sove.

– Dette er ikke akkurat noe ferieliv. Jeg står opp klokka 06.00 og etter frokost er det ei fysisk økt fra 06.30–07.30 før vi har undervisning fra klokka 08.00–12.00. Etter lunsj spiller vi ute på banen fra 13.00 til 17.00/18.00. Deretter er middag og så lese på egen hånd fram til leggetid i 23.00-tida.

Kan Daniel berette om den daglige timeplanen «over there».

I drøye to år til blir dette hverdagen til Daniel, i studieperioden. Han kommer hjem til Ålesund om sommeren for å utøve golfsporten i Norge.

– Kunne du ikke bli like god ved å spille i Ålesund?

– Totalpakka her i USA er en helt annen og det sportslige nivået høgere. Men jeg vil rose Ålesund Golfklubb. De har gitt meg mange muligheter og har mye spennende på gang med unge og lovende spillere. Jeg ser stort potensial i Ålesund og for meg vil det være uaktuelt å spille for en annen klubb enn ÅGK, skryter Daniel av sin moderklubb.

Har ikke angret en dag

Han er samtidig klar på at å flytte til USA var det riktige etter at han ble oppdaget av speidere fra flere universitetslag i USA for to år tilbake.

– Her er det vanvittig gode spilleforhold. For tida har jeg besøk av min søster Emilie (16) som også har samme ambisjoner om å spille for et universitetslag etter at hun er ferdig på Wang Toppidrett i Oslo. Hun deltar i ei turnering denne uka der hele fire 18-hulls-baner skal benyttes. Og det er på samme resort, forklarer 20-åringen.

South Carolina har et gunstig klima for golf, det er staten rett nord for Florida. Og det gjør at baneforholdene er gode, stort sett i samfulle 12 måneder.

Orkanen Matthew

– For et par måneder siden ble området rammet av orkanen Matthew. Da måtte vi faktisk evakuere i to uker. Vårt universitetslag trente og spilte i en annen stat i den perioden. Fortsatt drives det med opprydding etter skadene som ble påført under orkanen, sier Daniel Øverås. Et slikt vær har han aldri opplevd; en høststorm på Sunnmøre ble småtterier sammenlignet med kreftene Matthew satte i sving.

– På sommeren er det godt og varmt her, og anlegget er alltid i topp stand. Det er vanvittig gunstige forhold for golfsporten. Ja, det sies at South Carolina er golfstaten i USA, sier en imponert 20-åring.

Konkurranseinstinkt

– Målet er å bli proff på sikt?

– Jeg har et utrolig konkurranseinstinkt og som mange andre håper og drømmer jeg en dag å leve godt av golfsporten ved å spille på Europatouren eller PGA-touren. Men det er også viktig å stikke fingeren i jorda og ta ett steg av gangen. Her borte har jeg en unik mulighet, både til å utvikle meg som aktiv spiller samt som menneske. Det krever karakter og disiplin å leve det livet jeg gjør for tida, sier en svært oppgående og reflektert 20-åring.

Han er eneste nordmann av rundt 13000 studenter (!) på Coastal Carolina University, men det er et par andre skandinaver på golflaget.

Skryter av sin søster

– Hva tror du om framtida for søster Emilie som også har store ambisjoner?

– Gjør Emilie de riktige valgene så kan hun nå så langt hun sjøl ønsker. Hun har et stort potensial og jeg ser hun allerede i år har tatt vanvittige steg i forhold til for ett år siden, skryter storebror Daniel.

Som også denne uka har hatt besøk av pappa Arve som med rette er stolte av sin golfspillende barn.

Det er tøft å lykkes i denne idretten internasjonalt, men som Daniel også påpeker:

– Du må være tålmodig. Det kan godt hende du er 28–29 år før du endelig slår igjennom!