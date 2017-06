– Vi snur på hver eneste krone, og så må vi lese i avisen at idrettsforbundet går i dyre middager der vinen flommer

HAGAN: Dyre fester i ungdoms-OL. Luksussuite i Sotsji-OL. Spesialbestilte og svært kostbare artikler i OL-magasin. Idrettens pengebruk er blitt satt under lupen denne uken. Nå reagerer breddeidretten og kretsledere.

På Gjelleråsen i Nittedal utenfor Oslo er mer enn 500 barn på plass under Gjelleråsen Idrettsforenings (GIF) årlige, toukentlige sommerleir. Årets aktiviteter inkluderer svømming, dans, cheerleading, friluftsliv, friidrett, fotball, innebandy, sandvolleyball, sandhåndball, turn samt – nytt av året – rumpeldunk. I 34 år har klubben arrangert sommerleir, og ingen har tjent en krone underveis.

– Her sitter vi og snur på hver eneste krone for å ha råd til aktiviteter, og har så vidt råd til kaffe på styremøtene våre, og så leser du i avisen at idrettsforbundet går i dyre middager der vinen flommer, sier Tone Seljenes Holme, styreleder i Gjelleråsen Idrettsforening.

– Klart du føler det litt som en hån. Skulle vi gjort det samme, hadde jo ikke ungene hatt noen trening å dra på, sier hun, og får støtte av nestleder i klubben, Oddleif Dahlen.

– De tre-fire siste årene er idretten som helhet blitt mistenkeliggjort, utelukkende fordi forbundstoppene har holdt tilbake disse tallene. Og denne mistenkeliggjøringen har gått ut over alle. Ikke bare toppene, men alle, hele veien ned til grasrota og lokalsamfunnet, sier Dahlen, og fortsetter:

– Jeg jobber med bygg og idrettsanlegg ut mot kommunene, og er mye ute blant idrettslagene. Da har jeg fått den mistenksomheten midt i fleisen så mange ganger. Spiller jeg med åpne kort? Eller prøver jeg å mele min egen kake her?

Reagerer på pengebruken

Aftenposten har vært i kontakt med 17 av 19 idrettskretsledere. Flere er kritiske til pengebruken som er kommet frem fra NIF-regnskapene denne uken. Noen forsvarer pengebruken. Og de fleste trekker frem åpenhet som viktig fremover.

Leder i Østfold Idrettskrets, Hilde Stokke, er overrasket over flere av detaljene fra bilagene fra ungdoms-OL.

– Jeg trodde man hadde lært etter tidligere runder med underskudd og snakk om nøkternhet, sier hun.

Aftenposten har denne uken skrevet om at daværende generalsekretær Inge Andersen og stortingspresident Olemic Thommessen ble enige om å arrangere to middager hjemme hos Thommessen under ungdoms-OL i 2016. Idrettsstyret ble ikke informert, og en rekke styremedlemmer ble aldri invitert.

Dette har skapt misnøye i Idrettsstyret .

– Jeg kjenner mange som stilte som frivillige under ungdoms-OL, og jeg stiller meg en del spørsmål om hvordan andre ledere kan bruke så mye penger og tilsynelatende gjemme bort ting. Jeg blir litt lei meg. Jeg blir undrende, sier Stokke.

Dette er saken Norges idrettsforbund åpnet tirsdag for innsyn i regninger på bilagsnivå fra OL i Sotsji og ungdoms-OL på Lillehammer.

Idrettstoppene nektet lenge å legge frem bilagene, men på ledermøtet tidligere i år bestemte et samlet idrettsting at NIF skulle ha full åpenhet også med tilbakevirkende kraft. Avgjørelsen var et resultat av en lang debatt om åpenheten i idretten.

Under ungdoms-OL betalte NIF nesten 900.000 kroner for OL-omtale i publikasjonen «Around the Rings». NIF betalte flybilletter på «business class» tur-retur Atlanta-Oslo for ekteparet bak publikasjonen. De kostet 69.265 kroner hver.

Bilagene fra Sotsji-OL viste at NIF brukte 2,5 millioner kroner på hotellrom til gjester under OL i Sotsji. Dette inkluderte en luksussuite, som ble leid i 17 dager. Der bodde statsministeren og kongeparet under deler av OL, men NIF har ikke oversikt over hele perioden.

Idrettskretslederen peker på kontrasten mellom festmiddager og idrettens verdier.

– Det jobbes dugnad og stekes vafler for at barn og unge skal få oppleve idrett og idrettsglede. Jeg hadde håpet at det gjennomsyret hele idretten, sier hun.

– Men det er bra at dette kommer frem. Nå håper jeg vi kan reversere litt. Jeg håper hele Idretts-Norge kan være nøkterne og jobbe i tråd med visjonen om idrettsglede for alle, fortsetter hun.

– Sjokk og vantro

Knut Bjørklund, leder av Troms Idrettskrets har vært kritisk til idrettstoppene i en årrekke.

Han mener at Idrettsstyret og president Tom Tvedt har mistet troverdigheten.

– Jeg reagerer med sjokk og vantro. Spesielt på det som har skjedd på idrettspresidentens vakt under ungdoms-OL. Og særlig når de er så desperate etter å polere sitt forhold til IOC, at de hyrer inn en amerikansk publikasjon for å skrive hyggelige ting om Lillehammer, sier Bjørklund.

Leder av Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal mener at idretten kan være tjent med å ta et steg tilbake.

– Idrettens identitet handler om idrettsglede. Den identiteten er det viktig å ha med seg i alt vi gjør. Og når vi skal søke om og arrangere mesterskap i fremtiden, er det viktig at de som er involvert beholder den identiteten, sier han.

– Det bildet som er skapt av idretten i media, representerer ikke virkeligheten for oss som jobber i andre deler av idretten. Jeg lever i en verden der det er så mye positivitet, frivillighet og engasjement rundt idretten, sier Oftedal videre.

– Slutt på hemmelighold

På Gjelleråsen mener lederne at forbundstoppenes regninger skulle vært lagt på bordet mye tidligere.

– Endelig er det slutt på hemmeligholdet. Nå tvinger det seg frem en endring, for den nye generalsekretæren våger ikke å gå i samme fella. Alle skjønte jo at forbundet til slutt måtte bite i det sure eplet og legge frem bilagene – noe annet alternativ fantes ikke. Men at det har eksistert en kultur for dette hele tiden, det tviler jeg ikke et øyeblikk på, sier Oddleif Dahlen.

– Det er jo det man ikke helt skjønner, sier Tone Seljenes Holme.

– Hvor var det det glapp hen? Mange av disse har selv stått og stekt vafler og kjørt barna sine til og fra trening? Men et eller annet sted på veien mistet de gangsynet. Kua glemte at den en gang var kalv.

Slik svarer kretslederne

Vi stilte idrettskretslederne to spørsmål. Her er svarene fra de øvrige.

1: Hvordan reagerer du på de siste dagers avsløring om pengebruken i NIF?

2: Hva forventer du av den nye generalsekretæren?

Nordis Vik Olaussen, Akershus:

1: Nivået på beløpene rundt arrangementene har vi kretsledere fått vite tidligere, men ikke på bilagsnivå, og det var derfor ikke overraskende. Jeg er for øvrig veldig glad for at NIF selv signaliserer en holdning til servering av alkohol: Kommunikasjonssjef Niels Røine sa at idrettens verdigrunnlag knyttet til alkohol skal en være seg ekstra bevisst. Det var fint og viktig.

2: Jeg forventer at den nye generalsekretæren har fulgt veldig godt med i norsk idrett. At samholdet tas vare på, at idretten går i samme retning, og at hun tar vare på de store verdiene både økonomisk og samfunnsmessig. Jeg kjenner Karen som en veldig ryddig person og har stor tro på henne.

Kirsten Borge, Aust-Agder:

1: Jeg skulle ønske at det ikke hadde funnet sted.

2: Jeg synes Inge Andersen gjorde en god jobb. Så jeg håper at hun følger opp hans innsats. Og så synes jeg det er kjempespennende med en kvinne på toppen.

Roar Bogerud, Buskerud:

1: Buskerud Idrettskrets ba i et brev til idrettsstyret i november 2016 om full åpenhet. Vi så da at det ikke var noen vei tilbake. Jeg synes det er veldig greit at de ble lagt frem. Nå kan vi diskutere fakta, ikke antagelser. Men jeg skal innrømme at jeg synes tallene er høye.

2: At generalsekretæren nå går videre på den linjen som idrettsstyret har kommunisert. Jeg synes Niels Røine har kommunisert dem på en god måte. Nå har vi mulighet til å stake ut en ny og frisk kurs. Vi må også få frem alt det som er bra i norsk idrett, at det blir fokus på de mange gode aktivitetene.

May Bente Eriksen, Finnmark:

1: Store middager og mye alkohol i forbindelse med ungdoms-OL skuffet meg. Ungdoms-OL var flaggskipet til NIF, vi var stolt av det, det var et fantastisk arrangement. Jeg synes det er synd at det skal bli overskygget av andre ting.

2: Et klokt og spennende valg. Det er helt korrekt å ansette mennesker med bakgrunn innenfor økonomi. Det å ha fokus på god økonomi, god kommunikasjon og ryddighet, er vi opptatt av.

Petter Norstrøm, Hedmark:

1: Jeg har vært på ferie de siste dagene, er ikke à jour med oppslagene, og avstår fra å svare.

2: Jeg forventer at hun stiller opp rundt det med åpenhet og at vi ser fremover i forhold til det og skaper troverdighet i alle ledd, både internt i idrettsbevegelsen og ikke minst ut mot allmennheten. Kretslederne ga sine klare anbefalinger på ledermøtet i Bodø i forhold til åpenhet. Vi er opptatt av at vi går videre med det som utgangspunkt.

Helge Johnsen, Hordaland:

1: For meg var ikke opplysningene overraskende, det var omtrent som vi så for oss. Men jeg tror kanskje mediene hadde ventet at det var mer. Jeg har sett mange tall og summer. Men hvis du dividerer en pengesum på antall mennesker, jeg vet ikke helt ... Vi har vært på samlinger der det har vært to glass vin eller pils til middagen. Men det er slutt på det nå. Og det er helt greit at vi har sånne regler.

2: Jeg har et veldig godt inntrykk. Hun virker avbalansert, selvsikker og tydelig. Hun har ledet store bedrifter tidligere. Førsteinntrykket er veldig bra.

Kåre Sæter, Møre og Romsdal:

1: Det som kom frem om ungdoms-OL, at det ble fakturert for så mye alkohol, var litt leit. Fra Sotsji var det litr nytt, synes jeg.

2: Jeg forventer at den nye generalsekretæren blir en drivkraft for å få gjennom vår idrettspolitiske handlingsplan. Jeg går ut fra at hun er ansatt for å gjennomføre det idrettstinget har vedtatt.

Reinert Aarseth, Nordland:

1: Det var et samstemt ønske fra kretsene om at alt skulle gjøres tilgjengelig. Vedtaket var at man skulle ha åpenhet. Det er naturlig at det blir litt støy, men det er en del av prosessen. Man må tåle at det kommer frem ting når vi har bedt om åpenhet.

2: Vi er i en tid der idretten i likhet med andre ting skal moderniseres. Det blir en av de viktigste oppgavene for generalsekretæren. Vi er godt tuftet i dag og det skal vi også være om 10 år.

John Arve Hveding, Rogaland:

1: Nå er det vedtatt at det skal legges fren, og da er det greit at det kommer frem. Så slipper man å fundere på hva som har skjedd. På enkelte ting, blant annet retningslinjer rundt alkohol, er det allerede tatt grep.

2: Det er et spennende valg, og jeg synes det er fint at det ble en dame. Nå blir det viktig å se fremover og samle organisasjonen.

Nils R. Sandal, Sogn og Fjordane:

1: Jeg har ingen spesielle kommentarer, bortsett fra at det er bra at det blir lagt frem.

2: Jeg forventer en god leder som er flink til å motivere alle, og at det nå kan bli slik det er lagt opp til: At det blir åpenhet i tiden som kommer på økonomiske forhold.

Terje Roel, Sør-Trøndelag:

1: Angående suiten på i Sotsji , ser jeg ikke at den kunne vært løst på en annen måte. Jeg tror ingen reagerer på at man bestiller en suite til statsministeren og kongeparet, og under OL må man leie rom for hele perioden. Prisnivået på et sånt hotell under OL, er dessverre høyt. Med tanke på ungdoms-OL ser jeg at Idrettsstyret ikke visste om middagen. Uansett hvem som er gjester, tenker jeg at det er unødvendig å drikke champagne til 1000 kroner flasken. Men bortsett fra det, er det få andre detaljer jeg reagerer på. Jeg synes det er viktig at man bruker penger på representasjon, men med nøkternhet.

2: Jeg synes det er veldig positivt at det ble en kvinne. Det er på sin plass. Jeg ser at hun ønsker å videreutvikle idretten basert på verdigrunnlaget vi har og åpenhet. At hun følger opp det, er mine umiddelbare forventninger.

Geir Berge Nordtveit, Telemark:

1: Jeg ser positivt på alt som blir åpnet. Det bidrar til å gi norsk idrett litt bedre retning og oppfølging av etiske retningslinjer.

2: Jeg forventer en god kommunikasjon til idrettskretser og særforbund, og ikke minst til Kulturdepartementet og media. Kommunikasjonsevnen er det jeg mener er viktigst. Det er jeg sikker på at styret også har vært opptatt av.

John Stensland, Vest-Agder:

1: Det som kommer frem nå er en konsekvens av åpenhetsvedtaket som ble gjort på møtet i Bodø. At det finnes ting der man kunne unngått, er vel kanskje ikke så overraskende. At vi nå har fått den åpenheten som folk har etterlyst, er jo det det beste med vedtaket fra Bodø. Så får man bare ta de resultatene som kommer frem.

2: Vi forventer det som ble sagt på pressekonferansen, at hun har tatt inn over seg den åpenhetsdebatten som har vært og at hun fører den videre i takt med vedtakene som er gjort.

Rune André Huseby, Vestfold:

1: Min reaksjon er at det er veldig fint for idretten og for frivilligheten at det blir lagt frem og at usikkerheten er borte. Det er veldig viktig at Norges befolkning har troverdighet til det vi driver med.

2: Det er viktig at vi tør å satse på både bredde og store arrangementer, slik at Norge ikke blir en lilleputt, men en synlig aktør ute i verden. Det er viktig for oss.