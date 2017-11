75 flasker vin på én middag og en nachspiel-regning på flere tusen. Idrettsforbundet har brukt titusenvis av kroner på alkohol.

ULLEVAAL STADION: Onsdag åpnet Norges idrettsforbund (NIF) opp for at pressen kunne se på kvitteringene fra reiseregninger de siste fem årene.

Der kommer det frem at det er blitt drukket mye alkohol på NIFs regning de siste årene.

Fem personer feiret VM-gull for 10.000 kroner

Blant annet dukker det opp regninger fra nachspiel, barer og restauranter i inn- og utland. Blant kvitteringene finner vi følgende:

29. juli 2012: En regning på 6247 pund (nærmere 60.000 kroner) på Il Baretto Bar/Restaurant. På regningen finner vi 50 middager, 75 flasker vin, 26 øl og 22 grappa.

I løpet av OL i London har NIF totalt brukt drøyt 237.000 kroner på denne restauranten. Idrettsforbundet arrangerte flere turer for sponsorer og andre inviterte til OL.

26. oktober 2012: Kvitteringer med en totalkostnad på 6070,-. På kvitteringen står det «Nachspiel, OL-mottagelse. Til stede var «Inge & Co, Idrettsstyret, sponsorer, regjeringsmedl., utøvere og støtteapparat» står det på kvitteringen. Nachspielet er betalt med NIFs kredittkort.

28. januar 2013: NIF sitt kredittkort er nok en gang i bruk. Denne gangen har ni personer vært ute på en avslutningsmiddag for Knut Røsland i Phenix. Blant de ni er fire fra Idrettsforbundet, Inge Andersen inkludert. Selve middagen kostet 7605,-, men med drikkevarer kom totalregningen på 17.959,-.

29. august 2014: Inge Andersen og fire andre i støtteapparatet dro ut for å feire at Birgit Skarstein hadde vunnet gull i ro-VM samme dag. Skarstein var ikke med på festen. Regningen kom på totalt 1.151 euro, rundt 9500,- med datidens kurs. Kvitteringen viser at kvintetten har drukket fem kopper kaffe i tillegg til en rekke alkoholholdige varer.

– Innenfor retningslinjene

På flere av regningene står navnet til Inge Andersen. Han var generalsekretær i NIF i perioden 2004–2017.

– NIF er en stor organisasjon med mange oppgaver og aktiviteter både i Idretts-Norge og som en del av den internasjonale idrettsfamilien. Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt. De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sier Andersen via kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

Bortsett fra det, sier Andersen at ytterligere spørsmål skal rettes til Røine.

– Jeg har sluttet som generalsekretær og ønsker derfor ikke å uttale meg mer om dette. Alle øvrige spørsmål må stilles til NIF.

Regelendring i NIF

Listen over alkoholenheter som er blitt drukket på idrettsforbundets regning de siste årene er lang. Det finnes en lang rekke middager og barregninger på mange tusen kroner. I noen tilfeller har regningene siden blitt fakturert til de som deltok på tur, i andre tilfeller har NIF tatt hele regningen.

– Det har vært for enkelt å få refundert alkoholutgifter på NIFs regning, sier kommunikasjonssjef Nils Røine.

Han sier at det i 2016 ble en diskusjon rundt temaet i Idrettsforbundets. Det førte til nye retningslinjer.

– Utgangspunktet nå er at alkohol ikke blir refundert, sier Røine, som legger til at unntaket er hvis man har fått en forhåndsgodkjenning.

– Det kan være til middager hvor det sees naturlig eller hvis man reiser med samarbeidspartnere.

Han mener det er naturlig at NIF har strammet inn.

– Med vår profil som retter seg mot barn og unge er det naturlig at NIF har strengere regler enn andre organisasjoner.