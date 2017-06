Idrettsforbundet brukte 10.000 kroner natten på luksussuite, men vet ikke hvem som bodde der

ULLEVAAL: Norges idrettsforbund (NIF) disponerte flere rom på femstjernershotellet Marriott under OL i Sotsji i 2014.

Tidligere har Idrettsforbundet kommunisert at prisen pr. rom lå på snaut 5000 kroner natten.

Bilagene fra Sotsji-regnskapet viser imidlertid at Norges idrettsforbund også betalte for en suite med to rom til en langt høyere pris.

Suiten kostet 1787 dollar pr. natt (10.500 kroner med daværende kurs) og ble leid i 17 netter. Den totale prislappen for suiten kom på 180.000 kroner.

Kongeparet fikk sponset opphold

Kongeparet disponerte rommet i fem av nettene, mens statsminister Erna Solberg bodde på rommet i tre netter. Men der Solbergs opphold ble dekket av Statsministerens kontor, ble kongeparets opphold sponset av Idrettsforbundet.

Hvem som bodde på suiten de øvrige ni nettene, er imidlertid uvisst. Idrettsforbundet hadde ingen svar på dette tirsdag.

– De første nettene var det andre som bodde der, men da har vi kun en gjesteliste. Vi har ikke romnumre til den gjestelisten, så vi kan ikke svare på hvem som bodde i suiten da kongeparet og statsministeren ikke bodde der.

– Vi vet at vi totalt hadde 35 rom i tillegg til den suiten. Vi fylte opp alle sengene og delte den suiten i to rom. Men det var ingen i idrettsstyret eller administrasjonen til Idrettsforbundet, sier kommunikasjonssjef i NIF Niels Røine.

– Men dere tok regningen?

– I OL er det ikke mulig å bestille et rom for enkelte dager. Du må bestille for hele perioden. Derfor måtte vi bestille suiten for hele OL og ikke bare de dagene kongeparet og statsministeren var der. Når det gjelder statsministeren, var det også uklart hvor mange dager hun skulle være der, sier Røine.

35 rom på luksushotellet

Summene fremkom da Norges idrettsforbund tirsdag åpnet for innsyn i regninger på bilagsnivå fra OL i Sotsji og ungdoms-OL på Lillehammer.

Idrettstoppene nektet lenge å legge frem bilagene, men på ledermøtet tidligere i år bestemte et samlet idrettsting at NIF skulle ha full åpenhet også med tilbakevirkende kraft. Avgjørelsen var et resultat av en lang debatt om åpenheten i idretten.

En rekke medier var på plass for å gå bilagene nærmere etter i sømmene tirsdag.

Idrettsforbundet betalte i tillegg til suiten for totalt 35 rom på luksushotellet Marriott under OL. De øvrige rommene hadde en pris på snaut 4600 kroner pr. natt.

Disse rommene gikk på NIFS gjeste-budsjett, og utøvere og støtteapparat er dermed ikke inkludert.

Hotellrommene ble bestilt via selskapet Jet Set Sport. NIF betalte til slutt rundt 2,6 millioner kroner til Jet Set Sport for dette.

Betalte flere hotellregninger

Daværende president Børre Rognlien og generalsekretær Inge Andersen bodde også på Marriott, men deres opphold ble sponset av IOC.

Hotellprisene i Sotsji lå generelt på et høyt nivå under OL, men betalingen av suiten vekker oppsikt.

– Prisene på Marriott var ikke høyt i forhold til prisnivået i Sotsji under OL. Det er det det kostet. Man valgte å bo på Marriott fordi det lå nær skikonkurransene, sier Røine.

OL i Sotsji foregikk både i høyden, der Marriott lå, og i lavlandet. I lavlandet disponerte Idrettsforbundet ifølge Sotsji-regnskapet hotellrom for over 600.000 på hotellet Omega. Denne regningen var tilknyttet Norway House, et hus som ble leid for å skape blest om Oslos søknad om å få OL i 2022.

Totalt brukte NIF 18,2 millioner kroner på Sotsji-OL. I tillegg brukte de snaut ni millioner på Norway House.