Idrettsforbundet kjøper folk med gode OL-kontakter: Fjørtoft fakturerte over 200.000 kroner

– Jeg bruker 50–60 prosent av tiden min i utlandet. Spisskompetansen min ligger i det internasjonale kontaktnettet.

Det sier den tidligere fotballproffen Jan Åge Fjørtoft til Aftenposten.

Han er en av dem Idrettsforbundet kjøpte tjenester av til ungdoms-OL på Lillehammer i fjor. Gjennom sitt selskap Numbernine AS fakturerte han et honorar på 196.875 kroner i april i fjor. Dekking av utgifter kom i tillegg.

– En del av jobben var å koordinere det internasjonale arbeidet rundt ungdoms-OL. Jeg skulle ha oversikt over det internasjonale nettverket og jobbe overfor det til beste for ungdoms-OL, sier han.

«Networker» Fjørtoft

Fjørtoft deltok blant annet på generalforsamlingen for de nasjonale olympiske komiteene (ANOC) i Washington, DC, i oktober 2015.

I et udatert følgeark til regningene fra Washington uten oppgitt forfatter står det: « Jan Åge Fjørtoft bidro som deltager som «networker». Deltok i møter og gjorde avtaler for Lillehammer»

– I Washington hadde jeg to oppgaver. Jeg koordinerte arbeidet med å få IOC-medlemmene til Lillehammer, og jeg snakket med dem. I tillegg var jeg på scenen for å presentere Ungdoms-OL, sammen med en representant fra Idrettsforbundet, sier han.

Han synes sluttresultatet ble bra.

– Mange beslutningstagere og viktige internasjonale gjester kom til Lillehammer, uten at jeg vet hvor mye min innsats betydde, sier han.

Inn i OL i 1994

Petter Syverud på Lillehammer er en annen konsulent som har solgt sine tjenester til Idrettsforbundet. Det gjør han gjennom selskapet Ekstenso AS. Der er han daglig leder og eier 25 prosent.

Han kom inn i det olympiske arbeidet ved å være sjef for prosjektstyring for OL på Lillehammer i 1994. Etterpå har han jobbet med OL-søknader og OL i en rekke land.

Syverud jobber for 1500 kroner timen pluss moms. For 2015 har han fakturert Norges idrettsforbund 573.751 kroner. For 2016 er det sendt regning for 135.999 kroner. I tillegg har han fått dekket en del utgifter.

Kjørte for OL-toppene

Syverud har utført en rekke oppdrag for Idrettsforbundet under ungdoms-OL på Lillehammer.

Av bilagene fremgår det at han blant annet har stått for kjøring av viktige gjester og vist dem rundt på anleggene. Noen av dem var medlemmer av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

– Dette var bare en veldig liten del av den jobben jeg gjorde for Idrettsforbundet. Dette var mer som møter i bilen. Jeg antar at jeg ble engasjert til dette fordi Idrettsforbundet vet at jeg kan mye om olympiske spørsmål og at jeg kan gå inn i samtale om dette med alle, sier han.

– Hvor viktig er det at du er kjent og kjenner folk i OL-systemet?

– Det er viktig å ha et mest mulig personlig forhold til IOC-medlemmene. Du må vise at du forstår hva IOC legger opp til. Du må vite hva som kreves i forberedelser og gjennomføring. I utgangspunktet er det ikke nok å være norsk, sier han.

I fjor var resultatet før skatt 3,6 millioner kroner i Ekstenso AS. I fjor tok ikke Syverud ut lønn som daglig leder, ifølge tall i bedriftsdatabasen BizWeb. I tidligere år har han tatt ut drøyt 910.000 kroner hvert år. Selskapet har fire ansatte.

Norsk modell

Idrettsforbundet forklarer bruken av OL-konsulenter ved å starte på 1980-tallet.

– Lokale entusiaster på Lillehammer inviterte IOC-medlemmene hjem til seg og skapte relasjoner. Dette var avgjørende for å få OL til Lillehammer i 1994. Den norske modellen bygger i stor grad på å bygge relasjoner. Dette videreførte vi da vi fikk ungdoms-OL til Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i Idrettsforbundet.

– Er dette ikke jobber dere kunne gjort selv?

– De som har etablerte kontakter og nettverk, er viktige å aktivisere.

– Er personlige kontakter spesielt viktig i arbeidet med olympiske saker?

– Det er helt avgjørende i intensjonale organisasjoner, ikke bare i idretten. Norge er et lite land, og relasjoner og rollen som nettverksbygger er avgjørende for å oppnå størst mulig innflytelse, sier Røine.

Alltid spiss

Jan Åge Fjørtofts selskap Numbernine As hadde i fjor et resultat før skatt på 1,6 millioner kroner, etter at Fjørtoft hadde tatt ut 1,5 millioner kroner i lønn.

I årene 2013–2015 lå resultatet i området 2–2,4 millioner kroner, og Fjørtoft tok ut omtrent det samme i lønn som i fjor.

– Nummer 9 er spissen. Derfor heter selskapet mitt det. Jeg hadde dette nummeret på landslaget og i de fleste klubbene jeg spilte i, sier han.

Dessuten handler det om ettermælet.

– Det er for å minne folk om at jeg har vært fotballspiller, ler Fjørtoft.