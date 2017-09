Kulturministeren krever bedre kjønnsbalanse i IOC

Den mektige idrettsorganisasjonen har snaut 20 prosent kvinnelige medlemmer.

– For dårlig, sier Helleland, som oppfordrer IOC til å komme med innspill.

Hun skulle ha vært på den nylig avsluttede IOC-kongressen i Lima, Peru, men oppgavene har stått i kø den siste tiden, inkludert et stortingsvalg. Hun måtte takke nei.

Men Helleland har etter at det ble avholdt en rundebordskonferanse i Bergen i 2016, benyttet flere anledninger til å ha møter med nordiske ministre og kvinner i FN. Det har skjedd på Svalbard, New York, i Rio og i Oslo, senest i august.

Mangfold og likeverd i sentrum

Ut fra disse samtalene har hun sendt en liste til IOC, ikke bare på hva som kan gjøres for å bedre kjønnsbalanse, men også andre temaer der hun mener det er for dårlig stelt.

– Selv om det er blitt tilgang til flere og bedre muligheter for å drive idrett, så er kvinner underrepresentert, sier Helleland, og tenker spesielt på lederposisjonene og de fora der avgjørelser tas.

Hun synes IOC skal ha ros for å løfte frem dette temaet, men mener det er mye mer som kan gjøres. Ikke minst fordi hun har sterk tro på at mangfold og likeverd gir ulike perspektiver, ideer og løsninger.

Her er listen

Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik:

Sørge for at likestilling er et tema i alle veiledningsdokumenter, for å sørge for at temaet blir satt på dagsordenen på alle nivåer og områder. Sette konkrete mål for rekruttering av kvinner til lederposisjoner. Sørge for at rapporteringssystemer er på plass for å måle utviklingen. Sørge for at prosessen er gjennomsiktig og at alle dokumenter blir offentliggjort. Prioritere nettverksarbeide og mentorprogrammer for kvinner. Rekrutteringsprosessene må være åpne og basert på kompetanse. Prioritere informasjonskampanjer.

Har tro på en effekt

Helleland er i dialog med IOC om dette temaet når de treffes på den internasjonale sportsarenaen.

– Jeg diskuterer likestilling ganske hyppig med dem og tror de tiltakene vi har foreslått vil gi effekt, sier hun.

Med «vi» mener hun nettopp kolleger fra de nordiske land.

– Hvorfor var du ikke i Lima for å følge forslaget helt «hjem».

– Opprinnelig mente jeg å dra, men med et VM i sykling i Bergen hadde jeg oppgaver der, sier Helleland, som bidro under åpningen lørdag.

Hun skal følge mesterskapet i flere dager.

Ut på tur – til Paris

Allerede kommende helg er det WADA-møter i Paris.

– Da må jeg prioritere antidopingarbeidet som jeg er valgt til gjøre. Jeg er imidlertid glad for at vi kunne sende våre innspill til IOC om likestilling, sier kulturministeren, som også er visepresident i WADA, Verdens antidopingbyrå.

– Nå har kongressen valgt Kristin Kloster Aasen som nytt IOC-medlem, og dermed økt kvinnekvoten litt. Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er fint at hun har fått den stafettpinnen. Det kan være et viktig bidrag fra Norges side, en kvinne som har meningens mot og som vil kjempe for de verdiene vi står for, at idretten skal være like mye for jenter som gutter, kvinner som menn. På alle områder, sier Helleland, og fortsetter:

– Jeg ønsker henne lykke til i det videre arbeidet.

Vil jobbe for saken

Kristin Kloster Aasen er første norske kvinne som er fullverdig IOC-medlem.

Gerhard Heiberg pekte bevisst på henne som sin etterfølger, og visste at det var stor sjanse for at hun skulle bli valgt.

Han vet at IOC legger velt på å få opp kvinneandelen, som var null da han ble valgt inn i 1994.

Idrettspresident Tom Tvedt sier at Norge prøver å få inn kvinner i viktige posisjoner, og er glad for NIFs 1. visepresident ble godkjent i den rollen.

Det er nok av oppgaver å ta fatt på.

– Under OL i Pyeongchang er Astrid Uhrenholdt Jacobsen kandidat til å representere utøverne i IOC. Det er også en viktig posisjon, sier han.

