NRK-kommentator ut mot nettsted: - Dette er bare rør. Hva driver dere med?

Inn imellom helt normale kommentarer på Facebook-lenker til nettstedets saker dukker det oppen del innganger til promotering av nettstedets saker som har vakt oppsikt.

– Vi kan godt bli den aktøren som er litt rampete.

Det sier Michael Breines Oredam. Han representerer det polske selskapet som før jul kjøpte nettstedet Sporten.com fra selskapet NOR AS.

NTB skal undersøke

Stort sett alt som publiseres av sportssaker på nettstedet er levert av Norsk Telegrambyrå (NTB). Nå skal nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellaanes, undersøke om Sporten.com kan ha brutt kontrakten.

– En sak som kommer fra oss, skal ikke gis et annet meningsinnhold enn det faktisk hadde da saken ble levert, sier Bjellaanes.

Nyhetsredaktøren gjør det klart at han vil se nærmere på hvordan det polsk/norske selskapet utnytter råmaterialet som de får fra NTB.

Nettstedet ble lansert i januar 2015, med mål om å skulle ta opp kampen med de store sportsavisene.

– Målgruppen vår er todelt, både sportsidioten og de treningsglade som liker å sammenligne seg med de beste. Jeg tror det er et marked der ute for en rendyrket sportsavis, sa daværende eier Ole Kristian Hustad til Dagens Næringsliv ved lansering.

Sporten.com Nettsted for sport lansert i januar 2015 Startet opp av Ole Kristian Hustad, med sportsprofiler som Bjørge Stensbøl og Liv Grete Skjelbred i ryggen. Flere næringslivsaktører, blant andre Petter Northugs tidligere manager Lars Gilleberg, var med på prosjektet. Selskapet NOR sto som eier av nettstedet. Hadde 280.000 kroner i omsetning i 2015. Halverte bemanningen fra ti til fem ansatte i løpet av oppstartsåret. Etter å ha gått åtte millioner kroner i minus over to år, ble nettstedet solgt til et polsk selskap før jul. Ansvarlig redaktør for nettsiden er Michael Savonjie. Har etter salget livnært seg blant annet på reklame for utenlandske spillselskap, noe Lotteritilsynet har stilt seg kritisk til. Kilder: Dagens Næringsliv, Finansavisen, Kampanje.

Får kritikk

Knappe to år senere bestemte Hustad og gruppen bak at det ikke var marked for det lenger, og solgte sporten.com til et polsk firma. I desember hadde selskapet tapt over åtte millioner på nettsiden, ifølge Dagens Næringsliv.

Sporten.com lever videre, men med nye eiere. Det er fortsatt jevn aktivitet på nettsiden med sportssaker fra inn- og utland. Inntektene kommer fra blant annet reklame for utenlandske spillselskap, noe Lotteritilsynet har kritisert tidligere.

De siste dagene har nettsiden fått kritikk for hvordan de fremstiller sakene på sine plattformer.

Saken i Twitter-meldingen over handler om at Ola Vigen Hattestad ikke kunne gå i Toblach på grunn av sykdom. Nettstedets vinkling fikk NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg til å reagere.

«Idiotprosjekt»

– Dette er bare rør. Hva driver dere egentlig med, skrev han.

Tidligere kommentator for nettstedet, Andreas Selliaas, skriver på Twitter at han «har gitt opp det idiotprosjektet for lengst».

Michael Breines Oredam tar kritikken til etterretning, og forteller om sportsnettstedets tankegang bak deling i sosiale medier.

– En leser på Facebook har ingen verdi. Hvis du leverer innholdet i artikkelen, som for eksempel at du skriver «Manchester United-Liverpool 1–1» og legger ved bilde av kampen, så får du ikke trafikk av det, sier Oredam.

Ødegaard-sak høster kritikk

– Poster på Facebook er ikke alltid gjennomtenkt. Det er en øyeblikksgreie. Vi har en helt klar tanke om at når vi poster saker på Facebook, så skal vi ikke levere hele innholdet. Samtidig skal det ikke være rent «clickbait», sier han.

Mange har også reagert på følgende deling:

I saken om Martin Ødegaards debut for Heerenveen, levert av NTB, står det ingenting om at noen kastet klærne.

– Akkurat den var kanskje en liten kommentar til at han fikk tre minutter på banen, og at norske medier tok fullstendig av. Det var som om kongen kom hjem fra krigen. Det var en kommentar på at det var så ekstrem glede over at han fikk tre minutter, og mediene mistet alle hemninger, sier Oredam.

Han sier det handler om å finne en balansegang, og at Sporten.com hele tiden jobber med å bli bedre.

Stasjonert i Polen

– Jeg føler ikke vi helt har funnet den balansegangen ennå, men vi blir gradvis flinkere og tar til oss kritikk, sier han.

– Så Ødegaard-posten var altså ironisk?

– Ironi skjønner ikke folk i sporten, vet du. Vi kan godt bli den aktøren som er litt rampete, som ikke tar ting dønn alvorlig hele tiden. Vi har mer lyst å promotere sportsglede, og jeg tror det blir mer humor når vi blir gode nok, sier han.

Nettstedet har syv personer som arbeider med innholdsproduksjon. De er stasjonert i Polen og Spania, med noen frilansere i England. Alle som jobber med innholdsproduksjon for nettsiden er norske, ifølge Oredam.

– Deler store deler av kritikken

Han sier målet til Sporten.com nå er å komme seg tilbake til det som var det opprinnelige målet med nettsiden.

– Jeg skjønner kritikken godt, og jeg deler store deler av den. Jeg er enig i at det har vært for mye fokus på å skulle dele og være lettvint i tilnærmingen. Den profilen kommer vi ikke unna i sosiale medier, sier han.

– Vi lager eget stoff, og har styrket oss på det. Vi overtok før jul, og ønsker å ta tilbake noe av den originale ideen med nettstedet. Vi vil promotere sportsglede. Idrett og entusiasme. Det er målet vårt. Så er det et ressursspørsmål oppe i det hele, sier han.

PS! Ola Vigen Hattestad har ikke besvart våre henvendelser